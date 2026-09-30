Rueda Print: las máquinas expendedoras de arte que ilustran València

Este miércoles Materia Prima descubre un proyecto que, desde hace tan solo tres meses, permite llevar un trozo artesanal de Valencia en el bolsillo y, de paso, recordar unos objetos que forman parte de la infancia y la memoria colectiva de la sociedad.

Rueda Print

Rueda Print es una empresa que desde hace tres meses impulsa el arte local mediante la instalación de dos "máquinas expendedoras de arte" en València, una en la plaza del Ayuntamiento y, la segunda, en la plaza de la Reina. Detrás de esta joven marca está José Contreras, natural de Moncofa, que con 25 ya tiene claro que su vida es el arte y, sobre todo, el arte local.

Contreras busca expandir la presencia de sus pequeñas fábricas de ilustraciones artesanas en otros puntos dentro y fuera del territorio y, en un futuro, abrir su propio local en la capital del Turia. Además, el día 16 de octubre de 19.00 a 22.00 horas, Rueda Print estará en el Club Divendres protagonizando uno de sus "afterworks".