El Léleman Conqueridor busca prolongar su buen inicio en la Copa Comunitat Valenciana

El Léleman Conqueridor afronta este miércoles 23 de septiembre su primer compromiso de la Copa Comunitat Valenciana. El conjunto valenciano visitará al Familycash Xàtiva a partir de las 20:15 horas en el Pabellón Municipal de Voleibol para disputar una semifinal en la que buscará conseguir el billete para la final del torneo.

Los de Paulo Renan Bertassoni llegan a la cita después de conseguir su segunda victoria consecutiva, la primera ante su afición en Nou Moles, donde se impusieron por 3-0 al Pamesa Teruel Voleibol. El Conqueridor firmó un encuentro sólido y disfrutó sobre la pista para llevarse los tres sets por 25-23, 27-25 y 25-23. La segunda manga fue la más exigente, con el conjunto turolense por delante durante buena parte del parcial. A pesar de ese marcador favorable para los visitantes, los valencianos parecían tener la situación controlada en todo momento y esa confianza hizo que el marcador se acabara invirtiendo.

El encuentro también permitió seguir dando protagonismo a los jóvenes de la plantilla, como Jose Roger, que respondió haciendo tres puntos, uno de ellos de saque directo. Bertassoni volvió a darle minutos a todos sus jugadores, excepto a Luis Vidal, que sigue en proceso de recuperación de su lesión en la rodilla. Gustavo Romaní fue otra de las grandes apariciones tras no jugar el partido ante Centurions Narbonne.

El encuentro dejó muy buenas sensaciones ante un rival directo de Superliga y permitió coger mayor ritmo de competición en esta larga pretemporada. Dando cabida a todas las piezas para que entren en dinámica y con muchas opciones para el entrenador. Ahora el Conqueridor buscará trasladar ese buen momento a la Copa Comunitat Valenciana ante un Familycash Xàtiva que ejercerá de anfitrión en una nueva cita del voleibol autonómico. Será el primer partido oficial de esta nueva etapa para el equipo valenciano, que parte como vigente campeón y favorito para esta competición.

Por su parte, el Familycash Xàtiva llega a las semifinales tras superar dos eliminatorias durante el pasado fin de semana. Los de Eduardo Berenguer y Borja Reyes debutaron en octavos de final con una trabajada victoria por 1-3 ante el CV Fabraquer Campello (25-27, 17-25, 25-23 y 21-25). Un día después, el equipo se impuso con mayor contundencia al CV Valencia por 0-3 (15-25, 19-25 y 19-25) en cuartos de final, asegurando así su presencia en la semifinal ante el Léleman Conqueridor.