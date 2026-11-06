El Léleman Conqueridor busca un golpe de efecto ante el campeón de Copa

El Léleman Conqueridor regresa este sábado a Nou Moles para afrontar otro exigente encuentro en este inicio de temporada. Los valencianos recibirán al Conectabalear CV Manacor, vigente campeón de la Copa del Rey, a partir de las 18:30 horas, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Superliga. Una oportunidad para dar un golpe de efecto y recuperar la senda de la victoria después de la derrota del pasado fin de semana ante el CV Guaguas.

El equipo de Bertassoni afronta el encuentro con un balance de una victoria y dos derrotas en las tres primeras jornadas. Tras un estreno complicado en Melilla, el Conqueridor consiguió imponerse al UC3M Voleibol Leganés por 3-0 en su primer partido como local. La pasada semana, los valencianos cayeron por idéntico resultado en Gran Canaria, aunque mostraron una versión más competitiva en el tercer parcial.

Ahora, el conjunto valenciano buscará trasladar esas buenas sensaciones a un partido que también llevará al límite al equipo. Enfrente estará un Manacor que la pasada temporada hizo historia al conquistar la Copa del Rey y que vuelve a presentarse como uno de los rivales más importantes del campeonato. La igualdad de la Superliga y la necesidad de sumar convierten el enfrentamiento en una prueba para medir la evolución de la plantilla.

Un reencuentro especial para Koko Linares y Gustavo Romaní

El encuentro tendrá un componente especial para dos de las incorporaciones del Léleman Conqueridor. Koko Linares y Gustavo Romaní volverán a enfrentarse al Conectabalear CV Manacor, equipo con el que levantaron el título copero la pasada campaña y del que proceden tras incorporarse este verano al proyecto valenciano.

Especialmente destacada fue la temporada de Romaní, que se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del conjunto balear. El central tuvo un papel protagonista y terminó la campaña como el jugador con más puntos de saque directo. Ambos conocen de primera mano la exigencia competitiva del Manacor y afrontarán ahora el enfrentamiento desde el otro lado de la red.

No obstante, el equipo manacorí también ha sufrido bastantes cambios en la plantilla en estos últimos meses, especialmente en el banquillo, donde Juan Méndez le cogió el relevo a Alexis Rubén. Muchas caras nuevas en ambos lados que dejan totalmente abierta las predicciones. El apoyo de Nou Moles pasa a ser uno de los factores que pueden ser determinantes, donde el equipo se ha hecho muy fuerte tanto en pretemporada como en este arranque de Superliga. Hacerse fuerte en casa como gran objetivo para sumar el segundo triunfo del curso y afrontar con confianza un mes de noviembre en el que hay en juego 15 puntos.