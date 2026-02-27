Léleman Conqueridor busca en La Fonteta romper la maldición de la Copa

La Copa del Rey de voleibol desembarca por primera vez en Valencia. Del 26 de febrero al 1 de marzo, los ocho mejores equipos clasificados en la primera vuelta de la Superliga tratarán de levantar uno de los trofeos más ansiados en un escenario emblemático de la ciudad, el Pabellón de la Fuente de San Luis. El Léleman Conqueridor se aferra a la ilusión de jugar en casa para marcar un punto de inflexión en la temporada. Los anfitriones tienen puestas todas las esperanzas en esta competición y tendrán que esperar hasta el viernes a las 20:00 horas para medirse al CV Melilla.

Esta eliminatoria de cuartos de final será la última en producirse antes de las semifinales que se celebrarán el sábado 28. El Conqueridor tiene la difícil tarea de superar a un rival que se le ha resistido en los dos enfrentamientos de Superliga. En Nou Moles, el 15 de noviembre, los de Abdelkader Salim igualaron hasta en dos ocasiones el marcador para llevarse la victoria en el tiebreak por 2-3 (25-20/22-25/25-21/13-25/13-15). Pero el partido más reciente entre ambos equipos se jugó hace tan solo dos semanas, y terminó con otro resultado favorable para los melillenses por 3-1 (25-23/25-27/25-18/25-19).

Con ese resultado tan reciente, los de Zanini se aferran a esta ilusionante Copa del Rey para cambiar la dinámica de los últimos partidos. Conscientes de las dificultades y la racha que atraviesa el equipo, la competición del KO es una vía de escape para los valencianos. La motivación de jugar en casa, y la recuperación de dos de los tres centrales lesionados, espolean el ánimo de un equipo que ha sufrido muchos contratiempos. Manu Furtado y Rubén López estarán disponibles para esta cita copera y serán un gran refuerzo en la recta final de temporada.

Serán cuatro días frenéticos en los que todo puede pasar a un partido, donde los equipos favoritos siguen siendo CV Guaguas, Grupo Herce Soria, y el propio CV Melilla. Con 40 puntos y en tercera plaza, se han ganado el derecho a estar considerados como uno de los claros aspirantes al título. Aunque los anfitriones no parten como favoritos este año, la Copa permite sorpresas y es uno de los grandes atractivos de la competición. El factor local puede deparar un impulso en los valencianos que tienen margen de reacción y este trofeo puede ser el mejor momento para recuperarse.

El Léleman Conqueridor tiene el reto de superar la maldición de cuartos que le acompaña desde su primera participación en la Copa. El año pasado llegaba a Zaragoza con grandes expectativas, pero Unicaja Costa de Almería acabó con el sueño en primera ronda. Tampoco pudo en 2024 contra CV Guaguas ni en 2023 contra Pamesa Teruel. Con menor presión, pero con toda la ilusión, los de Zanini han podido aprender de estas experiencias y sus derrotas ante CV Melilla para tratar de hacer un gran papel en esta primera edición de Copa que se juega en Valencia.