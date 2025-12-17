Kiat Lim: "No me importan los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo"

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha tomado la palabra tras el receso de 15 minutos al término del turno para ruegos y preguntas, y se ha dirigido de nuevo a los socios/as presentes en Feria Valencia.
Tras un inicio de junta complicado el presidente ha dicho entender las frustraciones de los presentes "pero no me voy a rebajar a ese nivel. No busco aplauso, no me importa, tampoco los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo".
Todo el mundo "tiene su opinión. Tiendo a hablar muy abiertamente, no me tomo nada de esto a personal, aunque sea difícil a veces. Una cosa que quiero decir, no tenéis que apoyarme a mí, no pido vuestro aplauso, pero lo que pido es que apoyéis al equipo, a los jugadores y al entrenador", ha dicho Lim.
Respecto del compromiso de Meriton con el club, ha matizado como otros clubs "han gastado dinero y cambiado de entrenador constantemente y no ha dado resultado. Queremos algo más sostenible, que dure y consolide el equipo deportivo. Queremos cimientos fuertes y no sólo pensar en la próxima ventana de traspasos".
El dirigente ha querido hacer referencia de nuevo a unos abucheos y críticas "que ya los he oído muchas veces. No hago las cosas para que me aplaudan. Gritar, no tener conversaciones constructivas, podéis hacerlo pero así no funciona. Podéis gritar en insultar a mi familia pero así no se consiguen conversaciones constructivas".