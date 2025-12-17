VALENCIA CF

Kiat Lim: "No me importan los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo"

El presidente ha respondido a laos socios que han tomado la palabra durante e turno de ruegos y preguntas

Discurso inicial de Kiat Lim

Preguntas y ambiente en la junta

Sergi López

Valencia |

Kiat Lim: "No me importan los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo"
Kiat Lim: "No me importan los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo" | Valencia CF

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha tomado la palabra tras el receso de 15 minutos al término del turno para ruegos y preguntas, y se ha dirigido de nuevo a los socios/as presentes en Feria Valencia.

Tras un inicio de junta complicado el presidente ha dicho entender las frustraciones de los presentes "pero no me voy a rebajar a ese nivel. No busco aplauso, no me importa, tampoco los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo".

No busco aplauso, no me importa, tampoco los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tengo que hacer, mi trabajo

Todo el mundo "tiene su opinión. Tiendo a hablar muy abiertamente, no me tomo nada de esto a personal, aunque sea difícil a veces. Una cosa que quiero decir, no tenéis que apoyarme a mí, no pido vuestro aplauso, pero lo que pido es que apoyéis al equipo, a los jugadores y al entrenador", ha dicho Lim.

Respecto del compromiso de Meriton con el club, ha matizado como otros clubs "han gastado dinero y cambiado de entrenador constantemente y no ha dado resultado. Queremos algo más sostenible, que dure y consolide el equipo deportivo. Queremos cimientos fuertes y no sólo pensar en la próxima ventana de traspasos".

El dirigente ha querido hacer referencia de nuevo a unos abucheos y críticas "que ya los he oído muchas veces. No hago las cosas para que me aplaudan. Gritar, no tener conversaciones constructivas, podéis hacerlo pero así no funciona. Podéis gritar en insultar a mi familia pero así no se consiguen conversaciones constructivas".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer