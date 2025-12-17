Kiat Lim: "Volver a las competiciones europeas debe ser un objetivo para el Club. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto"

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, se ha dirigido al valencianismo en la Junta General de Accionistas celebrada este miércoles 17 de diciembre de 2025, donde ha hecho balance del proyecto deportivo, económico y social del Club, destacando el Nou Mestalla como uno de los asuntos más relevantes y de mayor influencia en la gestión y el crecimiento de la entidad a lo largo de las próximas décadas.

El Nou Mestalla, el momento deportivo del equipo y el apoyo al entrenador, han sido el eje central de las palabras que el presidente ha dirigido a los presentes en la junta.

El discurso

Queridos accionistas y aficionados del Valencia CF:

Hoy nos reunimos en un momento importante para nuestro Club. Estamos viviendo un periodo de transformación. Quiero agradecer a cada uno de vosotros vuestra presencia y apoyo, porque sin vuestra pasión y lealtad nada de lo que estamos construyendo sería posible.

Me gustaría comenzar con uno de los temas centrales de esta Junta General de Accionistas: la construcción del Nou Mestalla. Tras años de incertidumbre, me enorgullece decir que el proyecto avanza según lo previsto, con la finalización estimada para el verano de 2027. Este nuevo estadio no solo será el hogar de todos los valencianistas, sino también un activo estratégico para el Club, la ciudad y toda la Comunidad Valenciana. El Nou Mestalla actuará como motor económico, símbolo de modernidad y un espacio que nos permitirá crecer como institución, crear empleo y atraer inversión a nuestra región.

En este contexto, el acuerdo de financiación alcanzado con Goldman Sachs se ha convertido en un elemento clave para desbloquear definitivamente el proyecto del Nou Mestalla. Se trata de una operación de gran relevancia que nos permite afrontar la construcción sin comprometer la estabilidad financiera del Club. El hecho de que inversores internacionales de primer nivel hayan decidido apoyar al Valencia CF demuestra la confianza que inspiramos hoy en los mercados financieros globales y sitúa a nuestro Club firmemente en el mapa de los grandes proyectos deportivos europeos.

El Nou Mestalla será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del Fair Play Financiero y las limitaciones de ingresos. Por este motivo, solicitamos el pleno apoyo de nuestros aficionados y accionistas a este proyecto, ya que nos permitirá convertirnos en un Club más competitivo, sostenible y ambicioso.

Volver a las competiciones europeas debe ser un objetivo para el Club. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, y el nuevo estadio nos dará el impulso necesario para hacerlo realidad.

Mientras tanto, debemos seguir apoyando a nuestro entrenador, Carlos Corberán, y a todos nuestros jugadores, que demuestran su compromiso con los valores del Valencia CF día a día. Pero, sobre todo, debemos reconocer una vez más a la afición, que ha demostrado su fe en el equipo incluso en los momentos más difíciles.

En los últimos meses, hemos introducido cambios significativos en la estructura deportiva del Club. La llegada de Ron Gourlay es un claro ejemplo de nuestro compromiso con la profesionalización y la excelencia. Estamos reforzando la gestión deportiva, invirtiendo en el desarrollo del talento joven y buscando la máxima competitividad en todas las áreas. Sabemos que el camino por delante no es fácil, pero estamos convencidos de que estos cambios nos harán un Club más fuerte y mejor preparado para afrontar los retos futuros.

Nos dirigimos hacia un momento histórico para el Valencia CF. Os pido vuestro apoyo y confianza en el entrenador y en los jugadores. Estoy seguro de que, juntos, volveremos al lugar que merecemos.

Muchas gracias. Amunt Valencia.