El Valencia CF ha celebrado su JGA entre los abucheos y críticas constantes de los accionistas presentes

La Junta General Ordinaria del Valencia CF se ha celebrado en Feria Valencia, donde la mayor sorpresa ha sido la presencia de Kiat Lim, presidente de la entidad. Una vez constituida esta, algo que no sucedió el curso anterior en Mestalla, cuando entonces presidia el club Lay Hoon Chan, ha tenido Lim el primer turno de palabra para dirigirse a los presentes.

Tras el discurso del presidente, el turno ha sido para los pequeños accionistas en una mañana que ha arrancado abucheos y reproches constates a una gestión que ha llevado al club, a ir cayendo cada temporada más, en la clasificación histórica de La Liga.

También se han referido directamente al Director General, Javier Solis, de quien dicen simbolizar "la traición y no saben como puede dormir cada noche. Se arrepentirá cuando mire atrás".

Muchos de los asistentes han preguntado pro la ausencia de una presentación del nuevo estadio para explicárselo a los aficionados, si tan estratégico es para el futuro de la entidad.

Todo lo que diga va a ser calificado como una mentira, es inaceptable seguir así

Lejos de arrugarse, el presidente ha plantado cara a los presentes: "Todo lo que digamos va a estar mal. Su frustración es comprensible, acepto errores, por eso estoy aquí, queremos lo mismo. Todo lo que diga va a ser calificado como una mentira, es inaceptable seguir así".

Pilar Avilés y José Pérez de Libertad VCF

Han destruido al club de nuestras vidas y lo han hecho a conciencia, con premeditación y alevosía. De los años de historia que estaban pisoteando. No hace falta descalificaciones hacia ustedes porque por sí solos se definen. En sus conciencias llevan una losa que arrastrarán hasta el final de sus días. Son una vergüenza para el valencianismo que no se siente representado por ninguno de ustedes.

Peter Lim puede tener la mayoría de acciones, pero el Valencia es de sus aficionados, de quien lo quiere y quien lo siente. Y si los aficionados desaparecen, ningún club se sostiene. Exijo que nos devuelvan la dignidad que nos han robado.

Las mentiras se desmontan fácilmente. Ustedes llegaron y el Valencia era el tercero de España y estaba en el top 12 de Europa. Hoy es el quinto de España, pelea por el descenso, y no está entre los 100 clubes de Europa. Todo eso es gestión de ustedes. La plantilla, depauperada. No es que hayamos vendido a jugadores, es que los hemos malvendido y regalado. Dudo mucho que no haya habido un rédito para Peter Lim.

Protagonismo para el pequeño accionista

Tenemos jóvenes talentos y los estamos hundiendo. Veamos el caso de Javi Guerra, ayer hubo algún destello de Dani Raba, cuando en otros equipos se salían. Esto nos lleva a estar en el puesto 17 a punto de caer en el descenso. Como nos descuidemos ya estamos ahí otra vez. Algún iluminado hizo algún escrito diciendo que este año Europa.

Desde la llegada de Lim, se empezó con ilusión, siguió la decepción al comprobar que el proyecto nunca existió, siguió la protesta y el desgaste, y lo que hay actualmente, resignación, cuando la indignación se convirtió en silencio. Convierten lo indignante. No es normal que los ingresos estratégicos del estadio estén ya comprometidos a años vista. No es normal que la principal preocupación institucional sea sobrevivir otro año más. Pero hoy esa es nuestra realidad.

Recuerdan lo que le paso al aficionado Dani Cuesta en Singapur

Además de preguntas también ha habido reproches. Varios miembros del Consejo presentes en la mesa no han dejado de mirar el móvil, se ha comparado al nuevo estadio con el Roig Arena, han preguntado al club por la ayuda a Lubo Penev y criticado el papel de Solís como director general.