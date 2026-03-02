La justicia el recurso de Libertad VCF contra la licencia de obras del Nou Mestalla

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de València ha desestimado el recurso presentado por Libertad VCF contra las licencias de obras para el nuevo estadio.

Según la magistrada Lourdes Noverques Martínez "procede desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación por la Libertad del Valencia Club de Fútbol, frente al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València en su sesión celebrada en fecha 15 de noviembre de 2024, por el que se resolvía desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación para la Libertad del Valencia CF [...] por la cual se concede licencia urbanística para la ejecución de las obras para la finalización de la construcción del nuevo Estadio del Valencia CF y aparcamiento y en la que se comunican los condicionantes técnicos referentes a la actividad, con emplazamiento en la avenida Cortes Valencianas nº 12, en base y de conformidad con los hechos y fundamentos expuestos y que se dan por reproducidos, con la consiguiente declaración de conformidad a derecho de la referida resolución administrativa impugnada. No procede efectuar especial imposición de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento."

La asociación demandante interpuso la demanda en el TSJ contra las fichas urbanísticas a finales de 2024 y con esta sentencia, dicho recurso queda desestimado, por lo que el juzgado da la razón al club y al ente municipal.

En la misma sentencia se recoge que si cabe "recurso de apelación, que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los 15 días siguientes a su notificación para su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

El Nou Mestalla avanza "en tiempo" con pilares, torres de escalera y partes de la cubierta, por lo que en principio estará listo para verano de 2027.

En las últimas semanas el progreso en la futura casa del Valencia ha resultado más visible debido al montaje e instalación de los primeros pilares (de 38 metros de altura y 30 toneladas de peso cada uno) sobre los que se asentará la cubierta, ubicados en la zona norte del estadio, junto a los terrenos de uso terciario, además de las vigas y algunas escaleras.

El pasado 22 de diciembre de 2025 comenzó el montaje de los 50 pilares exteriores de acero S355 que sostendrán la cubierta, un elemento que el Valencia califica como “uno de los grandes valores del nuevo estadio” con un peso de 4.800 toneladas y que tendrá una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior.