VALENCIA CF

El Nou Mestalla avanza "en tiempo" con pilares, torres de escalera y partes de la cubierta

La construcción del nuevo estadio sigue cumpliendo los plazos para su finalización

Agencias

Valencia |

La construcción del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027, avanza “confirme a los tiempos previstos”, según apuntó el Valencia CF, con la instalación de los primeros pilares, las torres de escalera y los elementos para la cubierta.

En las últimas semanas el progreso en la futura casa del Valencia ha resultado más visible debido al montaje e instalación de los primeros pilares (de 38 metros de altura y 30 toneladas de peso cada uno) sobre los que se asentará la cubierta, ubicados en la zona norte del estadio, junto a los terrenos de uso terciario.

El pasado 22 de diciembre de 2025 comenzó el montaje de los 50 pilares exteriores de acero S355 que sostendrán la cubierta, un elemento que el Valencia califica como “uno de los grandes valores del nuevo estadio” con un peso de 4.800 toneladas y que tendrá una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior.

Además, también se ha iniciado el montaje de otros elementos clave, como es el caso de las torres de escalera o los cajones del anillo estructural de compresión para la cubierta, un avance que, explicó el club, marca el inicio de una nueva fase de la construcción, reflejada en el cronograma técnico a partir del mes de febrero de 2026.

Instlación de soportes para la cubierta del Nou Mestalla
Instlación de soportes para la cubierta del Nou Mestalla | Valencia CF
