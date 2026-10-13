Jean Montero vuelve a Valencia en uno de los partidos más esperados de Euroliga en el Roig Arena

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, aseguró que el encuentro de esta tarde ante el Olympiacos será especial porque propiciará el regreso al Roig Arena del dominicano Jean Montero pero pidió concentrarse en la capacidad ofensiva del equipo heleno.

"Seguro que viviremos una noche, en cierta forma, especial, por la vuelta de Jean a casa. Pero que no tiene que quitar el foco de lo realmente importante, que es esta capacidad enorme ofensiva que tiene Olympiacos", explicó en declaraciones facilitadas por el club.

El técnico destacó que el del griego es "un juego muy coral, con mucha, mucha capacidad de manejadores, capacidad de generar sus puntos propios con Dorsey, con Fournier, con Jean" y subrayó "especialmente" el "jugador total" que es Sasha Vezenkov y la "gran capacidad interior en pintura".

“Es un rival del que sabemos de sobra su capacidad y su potencia. Jugamos ante el actual campeón de la competición y, bien, con ganas de afrontar este reto, de poder volver a jugar en casa ante nuestra afición, con el apoyo de todos nuestros aficionados", apuntó.

"Son el equipo con un rebote ofensivo disponible más alto de la competición, sobre todo, por esta presencia de jugadores interiores y de alas grandes, que continuamente están castigando el rebote ofensivo, y donde se exigirá un nivel físico y de contacto muy alto", añadió.

El entrenador dijo que lo más importante es recuperarse físicamente del partido del domingo contra el Barça para estar "lo más frescos posibles de piernas" para castigar en acciones de transición a su rival y evitar que se imponga un partido "de media pista".

Por su parte, Kameron Taylor admitió que el calendario que llega es complicado "con un mes de octubre muy exigente". "Creo que no es necesario ni decir que tenemos que estar en nuestro mejor nivel. Sin duda tienen una plantilla realmente muy buena. Así que tendremos que prestar mucha atención a los detalles y estar muy concentrados en defensa”, concluyó.