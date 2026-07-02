Guido y el Valencia llegan a un acuerdo y el argentino firmará un contrato hasta 2028

El culebrón de este mes de junio llega a su fin, y Guido será valencianista. El jugador ha aceptado las condiciones del valencia y estará de nuevo a las órdenes de Carlos Corberán de cara al a temporada 26-27.

Este acuerdo zanja una operación que tenía en standby parte de la planificación deportiva, aunque es cierto que para el club era la principal prioridad antes de que arranque la pretemporada.

El argentino tenía propuestas encima de la mesa antes de que acabase la temporada, incluso abierta la opción de ir al mundial, algo que finalmente no se ha dado y finalmente ha escogido al Valencia.

El jugador firmará un contrato por dos temporadas con una opcional, siendo además uno de los jugadores mejor pagados de l aplantilla con un sueldo parecido al de Hugo Duro, Gayá y Diakhaby.

Desde que llegó en enero se ha convertido en pieza fundamental en el centro del campo disputando 16 partidos y anotando 4 tantos.