Guido Rodríguez dice que llega al Valencia “a sumar” tras “presionar todos” por su fichaje

El centrocampista argentino Guido Rodríguez aseguró en su llegada al aeropuerto de Manises para cerrar su contrato por el Valencia que llega al equipo para “sumar” y contó que para llegar a la entidad de Mestalla estuvieron “presionando todos desde su lugar”.

El futbolista, que se espera que este lunes pase reconocimiento médico, rescinda su contrato con el West Ham y firme por el Valencia, fue preguntado a su llegada por qué firma hasta el final de temporada: “Las operaciones son así, gracias que se puedo hacer, estuvimos presionando todos desde su lugar, lo importante es que ya estoy acá”.

“Todo bien, estoy muy contento de llegar a España y estar en Valencia. Vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y venir a sumar desde mi lugar. Sobran las palabras sobre el Valencia, es un club muy grande que consiguió muchas cosas y venimos a trabajar”, aseguró Rodríguez.

El campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 debutó como profesional con River Plate y en el mercado de invierno de 2020 dio el salto a Europa para jugar en el Betis, club en el que estuvo cuatro campañas tras haber pagado unos 4,5 millones por el 70% de sus derechos al América mexicano.

Tras acabar su contrato con el club verdiblanco, con el que jugó 123 partidos en La Liga, firmó por el West Ham en el verano de 2024. Justamente, el Valencia visitará al Betis en el siguiente partido de Liga. “Vi el calendario, se pude hacer algo muy especial para mí”, admitió.

Además, el centrocampista desveló que ha tenido “varias” conversaciones con Carlos Corberán y que “hace un par de días se venia hablando” su fichaje. “Pero hasta que no llegás al aeropuerto y no se firma… Todavía las cosas están ahí”, dijo.