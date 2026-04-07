Guido: "Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores"

El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez señaló tras la derrota en Mestalla ante el Celta de Vigo por 2-3 que ni antes eran tan buenos, en referencia a las tres victorias en los últimos cuatro encuentros, ni ahora tan malos; tras perder y frenar la buena dinámica en la que se encontraban.

"En la primera parte hicimos muchos esfuerzos, cubrimos bien, pero nos faltó tener un poco más el balón para defender mejor. En la segunda parte nos llegaran pronto los dos goles, pude hacer más en los dos y estoy con mucha bronca. El tercer gol te cambia todo mucho. Tenemos que seguir aprendiendo, trabajando y seguir por el mismo camino porque ni antes éramos los mejores ni ahora los peores y tenemos que seguir unidos", señaló a DAZN.

El internacional argentino, que se estrenó como goleador en el Valencia al anotar los dos goles de su equipo, señaló al respecto que "no sirven de nada los dos goles, queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado".

Preguntado por su continuidad en el club, el argentino señaló que "estoy contento pero ahora no pienso en eso, es un placer jugar acá y lo vamos a intentar hacer mejor para la alegría de la gente".

Su primer doblete

El campeón del mundo se estrenó como goleador con la camiseta blanquinegra adelantando al Valencia en el minuto 12 de partido al cazar un rechace en el área que convirtió en gol con un derechazo ajustado al palo y ya en el 93 marcó el 2-3 a pase de Sadiq Umar desde la frontal del área, pero el empuje final no fue suficiente.

El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de la jornada 30 | Agencia EFE

Pese a marcar sus primeros goles con el que es su club desde el mercado invernal tras su fichaje hasta final de temporada procedente desde el West Ham inglés, el argentino no se quedó contento.

"No sirven de nada los dos goles, queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado”, dijo en declaraciones a DAZN. Incluso apuntó en declaraciones al Valencia que “hubiese preferido que otros hubieran marcado, pero haber ganado el partido”.

Guido, con pasado en la liga española después de militar durante cinco temporadas en el Betis, nunca había anotado un doblete en España. Con el equipo verdiblanco anotó en total seis goles en Liga, uno en Copa del Rey y dos en Liga Europa.

El único doblete que el internacional argentino había anotado hasta la fecha en su carrera profesional fue con el CF América en la temporada 2018/19, la anterior al dar el salto a Europa con su fichaje por el Betis, en la clausura de la Liga Mexicana contra el Club Tijuana.

Guido marcó en el minuto 14 y en el 40 en un partido que terminó con el mismo resultado que el de este domingo, con derrota de su equipo por 3-2.