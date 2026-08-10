Las Guerreras juveniles se proclaman campeonas del mundo

Las Guerreras juveniles han logrado proclamarse campeonas del mundo tras vencer a Montenegro por 26-23 en una final de infarto con remontada incluida.

Un encuentro que ha acabado resolviéndose en los ocho minutos finales cuando Montenegro ganaba con una diferencia de tres goles, fue ahí entonces cuando una vez mas la entrenadora del Club Balonmano Morvedre Cristina Cabeza dio un vuelco al encuentro con su buena lectura del partido.

Además de Cristina, las jugadoras Andrea Palomero, Andrea Pérez y Rebeca Secades también pertenecientes al Club Balonmano Morvedre han firmado un campeonato extraordinario y a la altura en cada una de las fases.