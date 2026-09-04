Gourlay defiende su labor, pide tiempo y descarta dimitir y tener un director deportivo

El consejero delegado de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, defendió este jueves su labor y la actuación del club en el mercado de fichajes, pidió tiempo para cumplir los objetivos que se planteó cuando llegó al club en mayo de 2025, descartó dimitir y dijo haber cambiado de idea y que ahora cree que no hace falta contratar un director deportivo.

"No voy a dimitir, sé lo que hay dentro del club y usted no. Mi experiencia me dice que estamos avanzando en la buena dirección, aunque acepto que el inicio no es aceptable. Después de 35 años en este negocio quiero seguir, acabar lo empezado, espero cumplir los tres años de los que hablé. Creo que lo sacaremos adelante y que será antes”, afirmó el directivo.

Gourlay, que no comparecía ante los medios desde hace siete meses, dio este jueves una rueda de prensa para analizar la ventana estival del mercado de fichajes.

El directivo dijo que la nota a su labor la deben poner sus jefes pero que le gusta que sea "el fútbol" el que hable y subrayó que el equipo acabó noveno la pasada campaña. "No esperes mi dimisión, siento decepcionarte. No lo esperes, el café se te va a enfriar. No lo veo como un suspenso, creo que estamos avanzando. Tenemos que estar juntos y seguir adelante", apuntó.

“En mis palabras hay hechos. Llevamos tres ventanas y hemos avanzado. Estoy haciendo lo que prometí en su momento, aunque sé que es difícil verlo desde fuera del club”, agregó Gourlay.

Sobre el director deportivo, cuya contratación avanzó en su momento, dijo que ha llegado a la conclusión de que ya no es necesario. “Estuvimos mirando opciones, pero implementamos una estructura deportiva que funciona”, apuntó.

Sobre la dirección deportiva formada por Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora manifestó que “las decisiones que se han tomado por parte de todo el equipo son las correctas”. “Solo hay que ver los jugadores que había hace 13 meses cuando llegué. Ha habido 21 transacciones, hemos cerrado el fichaje top de Guido y Sato".

“Se hace muchísimo trabajo. Todo el equipo ha hecho un trabajo fantástico, solo se ve lo que está en la superficie, pero detrás hacemos muchísimo también. Son muchos los desafíos que se nos presentan”, consideró.

Durante la rueda de prensa, Gourlay habló en varias ocasiones del Nou Mestalla como la fuente de ingresos que necesitan: “No creo que el propietario vaya a abandonar el club y el club avanza con el Nou Mestalla, que está casi acabado y va a ser muy positivo. La prueba vendrá entonces, ahí no valdrán excusas”.

“Tenemos un buen plan y lo defiendo. Al final se trata de ganar partidos, hay que ganar partidos, sé que en un club tan grande como el Valencia se habla de muchas cosas. hay que ir corrigiendo el bajo desempeño y mirar hacia adelante”, señaló.

“Cuando llegué dije que uno de los pilares era el Nou Mestalla. A todos nos encanta Mestalla, pero hay que seguir y poder competir. Es nuestra vía para generar ingresos y recursos para cumplir con esta normativa (el fair play). Va a generar muchas oportunidades a nivel comercial, marketing, oportunidades nivel nacional y global..”, agregó.

Además, el directivo dijo que para nada se siente avergonzado de su trabajo. “No veo el motivo por el que debía sentirme avergonzado, he traído a ocho jugadores, avergonzado no me siento. Los aficionados entiendo que estén decepcionados, pero vamos a corregir esta situación. El Valencia necesita una persona fuerte y la tiene, de avergonzado nada. No me escondo de nadie”, aseguró.

Por otro lado, preguntado sobre la renovación de José Luis Gayà, Gourlay dijo que es y seguirá siendo "jugador del Valencia". "No es el momento para hablar de la situación de un jugador. Es el capitán del equipo, es un jugador muy respetado y no sería lo adecuado hablar de detalles de su contrato ahora mismo”, explicó.

En cuanto al mercado, Gourlay aseguró que “nunca se han contemplado en serio” la posibilidad de fichar a Etta Eyong y Marvin Ducksch.

“Se han mantenido conversaciones 50 o 60 conversaciones en las últimas horas del mercado, pero no ha habido contacto directo e interés. La política de la dirección ha sido siempre estar alerta y pendiente a ver si se presentaba alguna oportunidad. Con Elliott estábamos al límite de nuestro 'fair play' financiero. El Valencia es un club muy grande, siempre hay rumores”, finalizó el CEO de fútbol, que avanzó que no se contempla hacer ninguna gran venta de jugador en invierno.