Gabriela Lerma y Sarai Teijeira campeonas del Eurobasket U18 Femenino

La selección femenina sub-18 se coronó campeona de Europa tras arrollar a Francia por un contundente 46-82 en la gran final disputada en Estocolmo, Suecia.

Un torneo que ha contado con la participación de las jugadoras taronja Gabriela Lerma y Sarai Teijeira, quienes han sido protagonistas desde el principio aportando solidez defensiva y regularidad durante todo el campeonato.

Este título adquiere un valor especial para Sarai Teijeira al proclamarse subcampeona del mundo sub-17 tan solo dos semanas antes del inicio del europeo.

Además del femenino, la selección masculina sub-18 también contó con la presencia de tres jugadores del Valencia Basket, Guillem Tazo, Roger Villarejo y Javier Viguer, quienes disputaron el europeo sub 18.

Hitos internacionales como este demuestran que l'Alquería del Basket cuenta con una cantera prometedora y capacitada para dar el salto a nivel profesional.