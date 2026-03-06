Una forma diferente de vivir el golf llega a Valencia: Five Iron Golf aterriza con 1.000 m² de deporte, afterwork y gastronomía

Valencia se prepara para dar la bienvenida a un concepto rompedor en deporte y ocio: Five Iron Golf (5i), el club de golf urbano que está transformando la experiencia tradicional del golf en las grandes ciudades del mundo.

El local, de más de 1.000 metros cuadrados, abrirá sus puertas esta primavera en la zona de la Avenida de Aragón, convirtiéndose en el primer club Five Iron Golf de España y señalando el punto de partida de la expansión de la marca en la península ibérica.

Fundada en Nueva York en 2017 y liderada por Jared Solomon, Five Iron Golf ha conquistado a golfistas y amantes del ocio urbano en más de 40 destinos globales como Nueva York, Chicago, Londres, Singapur o Dubái. La compañía, respaldada por Callaway -líder mundial en equipamiento de golf- apuesta por acercar este deporte a todos los públicos, haciendo que practicar golf sea tan fácil y divertido como salir a cenar con amigos o celebrar un afterwork.

Actualmente tienen más de 40 centros por todo el mundo, 28 de ellos en EEUU (entre ellos Nueva York, Chicago, Filadelfia, Las Vegas) y el resto en Asia (Singapur, India), Australia, Oriente Medio (Dubái) o Europa (Londres). Las previsiones de apertura para el 2026 son de más 60 nuevos centros, también prevén estar en más de 100 ubicaciones globales para 2030.

El golf deja de ser un deporte periférico y exclusivo para integrarse en el centro de la ciudad

Víctor Amarnani, CEO y cofundador de Five Iron Golf España, ha señalado su deseo de que el país “se convierta en el epicentro del golf urbano en el sur de Europa. Con la llegada de Five Iron Golf a Valencia inauguramos una nueva forma de vivir el golf: más accesible, social y divertida, pensada para todo tipo de públicos y estilos de vida urbanos. El golf deja de ser un deporte periférico y exclusivo para integrarse en el centro de la ciudad. Nuestra apuesta es fuerte y a largo plazo, porque estamos convencidos de que el potencial de España para liderar esta tendencia es enorme. Valencia es solo el primer paso de un proyecto ambicioso con el que transformaremos la manera en que se disfruta el golf en las ciudades”.

Mucho más que golf para todos

El nuevo 5i de Valencia reinterpreta la experiencia de este deporte, apostando por un entorno accesible, tecnológico y social. El local contará con 8 simuladores TrackMan de última generación -los mismos que utilizan los grandes profesionales-, bar, zona lounge, espacios para eventos y una carta de restauración y bebidas cuidadosamente seleccionada. Además, ofrece una agenda de torneos, ligas, clases impartidas por profesionales y actividades para todos los niveles, en horarios diurnos y nocturnos, con posibilidad de reserva tanto para práctica individual como para grupos, eventos corporativos o celebraciones sociales.

Este espacio, que ya cuenta con una lista de preinscripciones, abre las puertas del golf a públicos de todas las edades y niveles, desde amateurs hasta jugadores experimentados, pasando por personas que jamás han practicado este deporte.

Es una propuesta ideal para quienes buscan aprender, entrenar, socializar o disfrutar de una experiencia diferente y divertida en pleno centro de la ciudad, sin salir del entorno urbano.

5i no nace como un club más, sino como parte de una nueva categoría que ya está funcionando muy bien en otros segmentos como el pádel, la Fórmula 1 o el ciclismo: el golf indoor. De su mano llega a España un concepto rompedor que traslada la experiencia del golf -tradicionalmente asociada a clubes exclusivos y grandes espacios al aire libre fuera de las ciudades- a entornos urbanos, modernos e hiperconectados.

Su modelo de membresía flexible y adaptado a diferentes perfiles -uso individual, social o corporativo- convierte a 5i en uno de los puntos de encuentro más innovadores y atractivos de la ciudad para los próximos años con el objetivo de demostrar que el golf puede ser accesible y divertido para todos.