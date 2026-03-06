Fernando: "El tiempo de Peter Lim hace tres o cuatro años que terminó aquí, y se lo he dicho a ellos a la cara"

Semana clave para un Valencia que se juega escapar de la zona caliente de la clasificación ante un Alavés que traerá como entrenador a una de las leyendas del Valencia CF, Quique Sánchez-Flores.

El club lleva cuatro temporadas luchado agónicamente por no perder la categoría, algo que sufren todos los valencianistas cada fin de semana, y también el jugador con más partidos en la historia del club, Fernando Gómez Colomer, protagonista hoy en Onda Deportiva Valencia.

El tiempo de Peter Lim "hace tres o cuatro años que terminó aquí, y lo he dicho siempre, pero parece que si no lo haces a bocados es que estás a favor de ellos, lo que pasa es que no necesito insultar a nadie ni alzar la voz para ello", ha dicho el ex-jugador valencianista.

De hecho "es algo que no solo lo digo públicamente cada vez que me preguntan, es que además se lo he dicho a ellos. O sea, yo he estado reunido con ellos y se lo he dicho hablando del Valencia en general, les he dicho, pero ¿por qué no vendéis ya? , Si es que aquí no hacéis nada ya, si no invertís, si no sacáis beneficio, ya tener esto aquí no os vale, no os vale para nada", ha reconocido el valenciano.

Es cierto que en el caso de una futura venta "el que venga va a tener mucho lío, pero el primer paso se ha dado que será que ya no estén".

Ochotorena, Fernando Gómez Colomer y Quique Sánchez Flores | Valencia CF

El regreso de Quique Sánchez-Flores

Quique "siempre ha sonado para volver. Su trayectoria en España es buena y conoce bien la liga. Creo que el Alavés ha acertado y le da proyecto de dos años”, ha comentado Fernando.

De hecho se espera que Mestalla le reciba con cariño, porque es algo que "lo notas, lo notas en entre la afición, en las redes sociales, entre los periodistas. Es una persona reconocida a nivel profesional y a nivel personal, ya digo, porque estuvo aquí mucho tiempo y él siempre ha declarado muy en favor de sus mejores deseos con respecto al Valencia y es normal que sea bien recibido", ha apuntado Gómez Colomer.

Quique Sánchez Flores releva a Coudet como técnico del Alavés | Agencia EFE

Situación actual

Pese a una leve mejoría el equipo sigue luchando por salvarse y "menos mal que hemos mejorado en defensa. Porque ganaste en Getafe con un tiro a puerta, en el Ciutat con el primer tiro…le cuesta mucho a nivel ofensivo”, ha analizado Fernando.

La situación con Baraja "era mucho más complicada. Corberán está viviendo una liga más relajada porque si enganchas 6-7 puntos te pones a pensar en Europa”, ha explicado el técnico.

Este año "hay muchos cambios de jugadores de un partido a otro, poca continuidad de jugadores importantes, cambios que llaman la atención durante el partido, Los jugadores no pueden decir: -es que me ha quitado- Claro que te ha quitado, llevamos varios partidos sin ganar. Algo tendrá que hacer, no todo es culpa del entrenador”, ha matizado fernando.

Este es un Valencia "con poca inversión y además no gastas todo el Fair Play Financiero. Esperas en la primera vuelta y luego si va mal refuerzas en invierno…no lo hagas así”.