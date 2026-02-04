Evenepoel, el enemigo a batir en la Volta a la Comunitat Valenciana

El ciclista belga Remco Evenepoel será el gran enemigo a batir para la victoria de la general de la 77ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell que arranca este miércoles con la etapa inicial entre las poblaciones castellonenses de Segorbe y Torreblanca.

El campeón del Mundo de contrarreloj y doble campeón olímpico llega en un gran momento de forma tras haber ganado tres de la etapas en la Challenge Mallorca y cuenta a su favor con la disputa de una contrarreloj individual de 17 kilómetros en la segunda etapa.

Sus más directos rivales pueden ser el portugués Joao Almeida, segundo en la general de la última Vuelta a España, el danés Mads Pedersen, el belga, Cían Uijtdebroeks, ganador del Tour del Porvenir en 2022 y flamante fichaje del Movistar, así como el estadounidense Brandon Mc Nulty, ganador de la ronda valenciana en 2024 o el británico Tao Geoghegan, ganador del Giro de 2020.

Además, el pelotón contará, entre otros, con otros corredores de nivel como Aleksandr Vlasov, vencedor de la Volta de 2022, el velocista eritreo Biniam Girmay, ganador de tres etapas del Tour de Francia y una del Giro, o los españoles Iván Romeo, actual campeón de España en ruta, y Marc Soler.

La ronda valenciana, con cinco etapas, contará con el concurso de 18 equipos y 126 corredores cuya lista final se ha dado a conocer este martes, entre los que se incluyen nueve escuadras en la máxima categoría de UCI WorldTeam: Bahrain-Victorious, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar, NSN, Red Bull- Bora- Hansgrohe, Soudal-Quick-Step, UAE-Emirates-XRG y Uno-X Mobility; siete equipos Pro Team y dos de categoría Continental.

Entre todos los participantes destaca Las cinco etapas totalizan 600 km y se disputan entre Segorbe y Torreblanca, la contrarreloj individual entre Carlet y Alginet de 17 km, Orihuela y Sant Vicent del Raspeig, la prueba del sábado entre La Nucía y Teulada Moraira, que será la etapa reina con cinco puertos de montaña, y finalmente la prueba entre Bétera y Valencia.