Este sábado sigue el Oviedo - Valencia en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita el Carlos Tartiere 25 años después de aquel 22 de abril de 2001 y lo hace con la oportunidad de alejar definitivamente los fantasmas del descenso si consigue la tercera victoria consecutiva en La Liga.

Un partido que vivirás gracias a Honda QUADIS IBERTECNO.

Este Sábado vive el Oviedo Vs Valencia desde las seis de la tarde en la sintonía deOndacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

