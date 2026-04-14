Este es el camino que tienen Valencia y Levante para conseguir la permanencia

A falta de 7 jornadas para que acabe la temporada Valencia y Levante lucharán por no perder la categoría, algo que era esperable en el conjunto granota pero no en el Valencia de un Carlos Corberán totalmente superado por la situación.

El entrenador, que no ha dado con la tecla en toda la temporada, firma de nuevo uno de los 10 peores resultados de la historia del club llegada la jornada 31 de competición. Sin credibilidad en el vestuario y con la afición pidiendo su salida, el entrenador tendrá por delante 7 partidos para sumar al menos un par de victorias que permitan al Valencia seguir en La Liga la próxima temporada.

Mallorca, Athletic y Real Sociedad son las salidas que tiene por delante el equipo, que recibirá en casa a Girona, Atlético de Madrid, Rayo y Barça para cerrar el curso y con una racha de tres derrotas en los últimos 4 partidos, dos de ellas contra Elche y Oviedo, ambos en descenso.

El Levante, con un calendario más favorable

Los granotas llegan en cambio en mejor dinámica, con tan sólo una derrotan en los últimos 5 partidos y con Carlos Espí marcando en todos ellos, a excepción del día de la Real Sociedad.

Por delante, Sevilla, Osasuna y Mallorca pasarán por el Ciutat de València, y sumar esos 9 puntos serán la clave para que el equipo, que ahora es 19º con 29 puntos y a 4 del Alavés, pueda recortar distancias, e incluso salir del pozo.

No obstante, necesitará ganar también lejos de Valencia. Espanyol, Villarreal, Celta y Betis son las salidas que tienen por delante. Necesitará al menos ganar en una de ellas para llegar a la jornada 38º con vida.