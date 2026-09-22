Este es el calendario de los internaciones del Valencia y el Levante para la doble ventana FIFA

El parón internacional de septiembre será más largo desde esta temporada, hasta tres semanas limpias de entrenamientos para aquellos jugadores que no vayan con sus selecciones. Algo que analizado en clave valencianista es más que positivo ante la inminente llegada del nuevo técnico.

Stole Dimitrievski estará con Macedonia del Norte para jugar el 26 de septiembre, 20:45 horas (peninsular): Macedonia del Norte – Suiza (UEFA Nations League), el 29 de septiembre, 20:45 horas (peninsular): Eslovenia – Macedonia del Norte (UEFA Nations League), el 03 de octubre, 20:45 horas (peninsular): Macedonia del Norte – Escocia (UEFA Nations League) y el 06 de octubre, 20:45 horas (peninsular): Suiza – Macedonia del Norte (UEFA Nations League).

Aliou Dieng irá con Mali para disputar el 25 de septiembre, 21:00 horas (peninsular): Mali – Cabo Verde (Clasificación Copa África), el 29 de septiembre, 21:00 horas (peninsular): Liberia – Mali (Clasificación Copa África) y el 03 de octubre, 14:00 horas (peninsular): Túnez – Mali (Amistoso Internacional).

Ryunosuke Sato se marcha con Japón para jugar el 24 de septiembre, 12:05 horas (peninsular): Japón – Uruguay (Amistoso Internacional), el 28 de septiembre, 12:25 horas (peninsular): Japón – Venezuela (Amistoso Internacional), el 01 de octubre, 12:10 horas (peninsular): Japón – Ecuador (Copa Kirin) y el 05 de octubre, 12:30 horas (peninsular): Japón – Panamá/Nueva Zelanda (Copa Kirin).

Por parte de la Academia VCF también habrá representación de jugadores en la selección absoluta de Kenya con Amos Wanjala, que disputará varios encuentros clasificatorios para la AFCON 2027, y en la selección absoluta de Venezuela con Román Davis, que realizará una gira asiática disputando 3 amistosos entre los que se encuentra la Japón de Ryunosuke Sato.

En el Levante

Ifeanyi Ndukwe ha recibido la citación de la Selección de Austria Sub-21 para formar parte del grupo de jugadores que disputarán los encuentros clasificatorios para el Campeonato de Europa 2027.

El central permanecerá concentrado con el combinado austriaco del 22 de septiembre al 7 de octubre. Durante este periodo, Austria se medirá a Dinamarca (2 de octubre) y a Gales (6 de octubre).

Nacho Pérez estará en la concentración de la Selección española Sub-19 en la que el combinado nacional realizará entrenamientos, charlas técnicas y partidillos para analizar la evolución de los internacionales.

Las sesiones de trabajo también servirán para preparar la Ronda 2 del Europeo de 2028 en la que los españoles se medirán a Islandia, Gales y Finlandia del 11 al 17 de noviembre.