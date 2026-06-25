Valencia se prepara para celebrar el XXVII Trofeo SM la Reina – XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui

València volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios internacionales de la vela con la celebración del XXVII Trofeo SM la Reina – XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui, una de las regatas de referencia del Mediterráneo organizada por el Real Club Náutico de Valencia. La competición continúa creciendo y afronta una nueva edición con cifras de participación que superarán los registros del pasado año, consolidando su peso dentro del calendario nacional e internacional.

Más de 120 embarcaciones tomarán parte en la edición de 2026, una cifra que mejora los números alcanzados en 2025 y que se aproxima a los mejores registros históricos de la competición. La regata contará además con representación internacional, con equipos procedentes de países como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Turquía y Argentina.

El director de la prueba, Rafel Chirivella, destaca el crecimiento sostenido del evento tanto en cantidad como en calidad deportiva y pone el foco en el trabajo organizativo desarrollado por el equipo del club.

“Afrontamos una edición del Trofeo SM la Reina en la que seguimos creciendo con una gran flota”, señala Chirivella, quien subraya además el objetivo permanente de mejora y excelencia organizativa.

La actividad deportiva comenzará con la prueba Offshore ORC A2, prevista para el 26 de junio, mientras que entre el 3 y el 5 de julio se disputarán las pruebas Inshore ORC y J80. En el agua competirán diferentes categorías como ORC 0, 1, 2, 3 y 4, Sportboat, J80, Open y Promoción.

La cita valenciana volverá a reunir además a regatistas y tripulaciones de primer nivel internacional, incluyendo deportistas con experiencia en Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, Copa América o Volvo Ocean Race.

Junto a la competición deportiva, el Trofeo SM la Reina reforzará también su programa de actividades en tierra. Entre las propuestas destacadas figura la presencia de Theresa Zabell, una de las figuras más relevantes de la historia del deporte español, doble campeona olímpica y cinco veces campeona del mundo de vela.

La regatista presentará el próximo 3 de julio su libro El poder de los 5 aros en el Real Club Náutico de Valencia, una obra en la que comparte experiencias y reflexiones sobre liderazgo, crecimiento personal, estrategia y trabajo en equipo a través de los valores asociados al espíritu olímpico.

Con una combinación de competición de alto nivel, participación internacional y actividades abiertas vinculadas al deporte y sus valores, el Trofeo SM la Reina continúa reforzando su posición como uno de los grandes acontecimientos náuticos del calendario mediterráneo.