La DO Utiel-Requena incorpora el esmorzaret a URbanitas del Vino como última novedad gastronómica

La DO Utiel-Requena continúa ampliando la experiencia de URbanitas del Vino en la ciudad de Valencia y lo hace este mes de junio incorporando una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la cultura valenciana: el esmorzaret. Como gran novedad de esta edición, la iniciativa sumará durante tres semana una propuesta especial en siete establecimientos emblemáticos de la ciudad, donde el almuerzo valenciano se maridará con vinos de la Denominación de Origen.

Del 6 al 21 de junio, los sábados y domingos, los locales participantes ofrecerán un menú especial de esmorzar compuesto por el clásico picoteo valenciano, bocadillo y vino DO Utiel-Requena, reivindicando así nuevas formas de disfrutar del vino en momentos cotidianos y muy vinculados a la gastronomía local.

Los establecimientos que se incorporan a URbanitas del Vino para acercar la diversidad de los vinos de la DO Utiel-Requena son Bodega La Pascuala, Casa Baldo 1915, Bar Verbena, Berlanga Bar, La Peluda, Restaurante Kabanyal y El rincón de Adriana, espacios muy reconocidos dentro de la cultura del esmorzaret valenciano.

Con esta iniciativa, la DO Utiel-Requena da un paso más en su objetivo de conectar el vino a través de experiencias cercanas y auténticas, demostrando además las posibilidades de maridaje del

vino en un momento gastronómico tradicionalmente asociado a otras bebidas. URbanitas del Vino apuesta así por integrar el vino dentro de la cultura popular valenciana y seguir acercándolo a nuevos públicos.

Buena acogida en el primer mes de URbanitas: hostelería e influencers como embajadores

Los esmorzarets se unen a las actividades ya iniciadas en diferentes barrios de la ciudad donde URbanitas del Vino ya ha dejado una gran acogida en zonas como Cabanyal, Malvarrosa, Benimaclet, Pla del Real y Eixample a través de vino por copas, menús maridados, experiencias gastronómicas y tardeos en los locales participantes.

Durante este mes, las experiencias también llegarán a Russafa y Centro, completando así el recorrido de esta edición por distintos puntos de València.

URbanitas del vino se despide con Tardeo City Lover

La programación de URbanitas del Vino contará con una cita especial el próximo miércoles 17 de junio con Tardeo City Lover en El Mirador de Only YOU, que se celebrará de 18:30 a 21:30 horas. El evento contará con música en directo, gastronomía y 55 vinos DO Utiel-Requena, y supondrá una de las últimas grandes citas de esta edición en la ciudad. Las entradas ya están disponibles online por 20 euros e incluyen tres copas de vino, copa serigrafiada y propuesta gastronómica.

Venta de entradas del tardeo en Only You