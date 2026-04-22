El grupo ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con EMIVASA, está desarrollando una línea de investigación para analizar el uso de las redes de distribución de agua de baja presión como fuente de energía térmica en edificios de la ciudad. El proyecto, que cuenta con la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), analiza la viabilidad de aprovechar la energía térmica contenida en el agua que circula por la red urbana para su integración en sistemas de bombas de calor en edificios públicos y privados.

El concejal de Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, ha visitado las instalaciones donde se desarrolla esta línea de trabajo para conocer de primera mano los avances del proyecto y las soluciones tecnológicas que se están evaluando junto con los responsables directos del proyecto AIGUATERM como es Javier Urchueguia del grupo ITACA y otros miembros del equipo.

La UPV, Emivasa y el Ayuntamiento de Valencia estudian el aprovechamiento energético de las tuberías de agua de baja presión | ondacero

El objetivo es evaluar cómo esta infraestructura existente puede contribuir a mejorar la eficiencia energética en la ciudad, reduciendo el consumo asociado a calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, que representa una parte significativa de la demanda energética de los inmuebles.

La iniciativa se centra en el estudio técnico, energético e hidráulico de esta solución, sin necesidad de desarrollar grandes infraestructuras adicionales, mediante la optimización de redes ya operativas.

Asimismo, el proyecto contempla la identificación de emplazamientos estratégicos en València donde esta tecnología podría aplicarse con mayor impacto. Entre ellos se analizan edificios municipales, centros educativos e instalaciones deportivas con alta demanda energética.

El objetivo es priorizar aquellos casos en los que la implementación de este sistema permita obtener mayores beneficios en términos de ahorro energético y reducción de emisiones.

Este trabajo convierte a València en un entorno de innovación aplicada, en el que se testan soluciones de eficiencia energética en condiciones reales dentro del tejido urbano.

La colaboración entre las entidades implicadas permite avanzar en el desarrollo de modelos energéticos más eficientes y sostenibles, basados en la optimización de infraestructuras urbanas ya existentes y alineados con los objetivos de transición energética y descarbonización.

Esta línea de investigación abre además nuevas posibilidades para repensar la gestión energética de las ciudades, integrando sostenibilidad, innovación tecnológica y aprovechamiento inteligente de los recursos urbanos.