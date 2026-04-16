Gana Energía supera los 500.000 clientes en España tras crecer un 67,8% en el último año

Gana Energía, comercializadora de luz y gas, ha superado el medio millón de clientes después de aumentar un 67,8% su cartera de suministros en el último año. Con este crecimiento la comercializadora se sitúa entre las siete principales comercializadoras por número de clientes en el mercado libre según los últimos datos de la CNMC.

En el plano económico, la empresa ha evolucionado de 50.002,11 euros de facturación en 2015, año de su creación, a los 327,2 millones en 2025, con una plantilla que ha crecido de 3 empleados en sus inicios a los 150 en la actualidad.

Crecer en energía sin recurrir a la guerra de precios

La compañía, fundada en Valencia, ha superado el medio millón de clientes en pleno ciclo de volatilidad del mercado eléctrico y del gas, y lo ha hecho con un modelo de crecimiento orgánico, basado en la estabilidad de precios, apoyado en ingresos de su propia actividad y sin recurrir a la “guerra de precios”, compras o absorciones de carteras de otras compañías, ni a pérdidas estructurales para ganar cuota. “Superar los 500.000 clientes es un hito muy importante para nosotros, pero lo vivimos más como un punto de partida que como una meta final.

El reto ahora es alcanzar el millón de clientes manteniendo lo que nos ha traído hasta aquí: luz y gas a precios ajustados, tecnología propia y una relación honesta con el cliente”, explica Antonio Picazo, CEO de Gana Energía. Por provincias, destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga como las zonas donde más clientes se concentran.

1 de cada 3 nuevos contratos llega por recomendación de otros clientes

Según un análisis de 50.117 facturas de luz y gas comparadas con las tarifas de Gana Energía, concluyen que el 92,46% de los clientes que están en otras compañías ahorrarían al cambiarse y el ahorro medio anual se sitúa en 362 euros. “La principal preocupación del consumidor no es únicamente el precio. Es la sensación de estar pagando de más sin entender por qué.

Cuando explicas bien una factura, el cliente toma mejores decisiones”, señala Ricardo Margalejo, cofundador y Director de operaciones de Gana Energía. En un sector donde tradicionalmente ha predominado la desconfianza, Gana Energía ha construido su crecimiento apoyándose en la recomendación. Actualmente, el 34,2% de los nuevos contratos llega a través de la recomendación de otros clientes, lo que refuerza la idea de que la experiencia y la transparencia están ganando peso en la decisión de cambio. La compañía se dirige principalmente a hogares —que representan el 85% de su base de clientes—, especialmente aquellos que nunca han cambiado de comercializadora y que, tras varias renovaciones, acumulan precios elevados sin ser plenamente conscientes de ello.

Además, la compañía ha reforzado su presencia pública con patrocinios como la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, la división 3x3 del Valencia Basket Club o los torneos Valencia P1 y Málaga P1 de Premier Padel y la creación del Team Sin Líos con jugadores y entrenadores de primer nivel del deporte de la pala.

Sobre Gana Energía

Gana Energía es una compañía de luz y gas española creada en 2015 con el propósito de ofrecer una alternativa transparente a las eléctricas tradicionales. Con más 500.000 clientes en toda España, la empresa apuesta por tarifas de luz y gas con precios ajustados, sin letra pequeña, sin servicios obligatorios y con una atención ágil y cercana desde Valencia. Su misión es que la gestión de la energía sea sencilla, comprensible y sin líos para los hogares y pequeños negocios.