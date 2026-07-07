Requena lleva ‘La gran fiesta del verano’ a L'Umbracle el próximo 23 de julio

La agenda de Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa a buen ritmo. La siguiente parada tendrá lugar la tarde del 23 de julio en València, donde L'Umbracle acogerá 'La gran fiesta del verano', un evento que reunirá vino, gastronomía y música para seguir acercando al público la esencia de Requena.

El evento contará con todos los ingredientes para que Requena Ciudad Española del Vino 2026 luzca como merece. Los stands estarán ocupados por bodegas con vinos y cavas de Requena, además de colectivos muy representativos de la localidad. La propuesta gastronómica combinará el sabor de Requena con productos gourmet que convertirán la velada en una experiencia única. Todo ello estará acompañado por música, con un DJ de la sala poniendo ritmo a la noche.

El evento funcionará con un sistema de tickets. Con un precio de 15 euros, la entrada incluirá cuatro degustaciones de bebida. La gastronomía podrá adquirirse de manera independiente en cada uno de los stands. Desde bocados de Requena hasta ostras, salazones y otras propuestas sorprenderán a los asistentes. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada para evitar colas en las webs de 5bselección y Enterticket.

El objetivo es que Requena luzca como merece. Que las copas se llenen de tintos, blancos, rosados y cavas de enorme calidad. Que sus aromas embriaguen a los presentes y que sus sabores los conquisten para siempre.

Con esta nueva cita, Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa desarrollando un calendario de acciones y eventos con el objetivo de situar a la ciudad del interior de la provincia de València como un referente imprescindible del enoturismo y la cultura del vino en España.