Nuevo Centro entrega los premios de la promoción "Vive el Mundial en Nuevo Centro"

Los ganadores del sorteo han sido los siguientes:

Ganadores de las camisetas oficiales de la Selección Española

• Ángel Jiménez Méndez

• Luis Cejalbo

• Silvia Tedín

• María Elena Arnedo Franco

• Andrés Cárdenas Flores

Ganadores de los balones réplica oficial del Mundial

• Andrés Calcedo Rodríguez

• Erik Gabriel

• Irene Yébenes Montesinos

• Ying Li

• Nicoles Quishpe

La entrega de los premios ha sido realizada por el jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, David Mazcuñán, quien felicitó a los premiados y agradeció la gran participación registrada durante toda la campaña.

Con acciones como "Vive el Mundial en Nuevo Centro", el centro comercial continúa apostando por ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento para toda la familia, premiando la fidelidad de sus visitantes y acercándoles iniciativas vinculadas a los grandes acontecimientos deportivos.