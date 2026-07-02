Nuevo Centro entrega los premios de la promoción "Vive el Mundial en Nuevo Centro"

Los ganadores del sorteo han sido los siguientes:
Ganadores de las camisetas oficiales de la Selección Española
• Ángel Jiménez Méndez
• Luis Cejalbo
• Silvia Tedín
• María Elena Arnedo Franco
• Andrés Cárdenas Flores
Ganadores de los balones réplica oficial del Mundial
• Andrés Calcedo Rodríguez
• Erik Gabriel
• Irene Yébenes Montesinos
• Ying Li
• Nicoles Quishpe
La entrega de los premios ha sido realizada por el jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, David Mazcuñán, quien felicitó a los premiados y agradeció la gran participación registrada durante toda la campaña.
Con acciones como "Vive el Mundial en Nuevo Centro", el centro comercial continúa apostando por ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento para toda la familia, premiando la fidelidad de sus visitantes y acercándoles iniciativas vinculadas a los grandes acontecimientos deportivos.