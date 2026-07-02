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Nuevo Centro entrega los premios de la promoción "Vive el Mundial en Nuevo Centro"

Nuevo Centro ha hecho entrega de los premios correspondientes a la promoción “Vive el Mundial en Nuevo Centro”, una iniciativa organizada con motivo del Mundial y que, del 19 al 28 de junio, convirtió la Plaza Interior del centro comercial en un espacio de diversión para los aficionados al fútbol.

Durante la promoción, los visitantes pudieron participar gratuitamente en distintas actividades deportivas, como el Billar de Fútbol XL, la Portería de Precisión y los espacios de Subsoccer. Además de recibir un obsequio directo los primeros participantes, todos ellos pudieron entrar en el sorteo de cinco camisetas oficiales de la Selección Española y cinco balones réplica oficial del Mundial.

ondacero.es

Valencia |

Nuevo Centro entrega los premios de la promoción "Vive el Mundial en Nuevo Centro"
Nuevo Centro entrega los premios de la promoción "Vive el Mundial en Nuevo Centro" | ondacero.es

Los ganadores del sorteo han sido los siguientes:

Ganadores de las camisetas oficiales de la Selección Española

Ángel Jiménez Méndez

Luis Cejalbo

Silvia Tedín

María Elena Arnedo Franco

Andrés Cárdenas Flores

Ganadores de los balones réplica oficial del Mundial

Andrés Calcedo Rodríguez

Erik Gabriel

Irene Yébenes Montesinos

Ying Li

Nicoles Quishpe

La entrega de los premios ha sido realizada por el jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, David Mazcuñán, quien felicitó a los premiados y agradeció la gran participación registrada durante toda la campaña.

Con acciones como "Vive el Mundial en Nuevo Centro", el centro comercial continúa apostando por ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento para toda la familia, premiando la fidelidad de sus visitantes y acercándoles iniciativas vinculadas a los grandes acontecimientos deportivos.

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