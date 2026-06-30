LITERATURA

Gregorio Castellano desnuda su memoria en Mi primera vez, una emotiva reivindicación de la escritura contra el olvido

El escritor e ingeniero valenciano Gregorio Castellano Vidal presentó el pasado 25 de junio su esperado debut editorial, Mi primera vez.

Con una escritura que destaca por ser serena, directa e intimista a la vez, el autor rescata los recuerdos y anécdotas escondidos en su memoria para componer un fiel reflejo de la vida misma, con sus luces y sus sombras. Pinceladas de una vida: sentimientos, humor y realidad Mi primera vez no es solo una autobiografía; es una invitación universal a recordar y a comunicar. A través de relatos entrelazados, el lector descubrirá, pincelada a pincelada, el cuadro de la vida del narrador de una forma clara y sencilla, donde los sentimientos afloran de manera natural en cada párrafo.

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Valencia |

Gregorio Castellano desnuda su memoria en Mi primera vez, una emotiva reivindicación de la escritura contra el olvido
Gregorio Castellano desnuda su memoria en Mi primera vez, una emotiva reivindicación de la escritura contra el olvido | ondacero.es

La obra se construye sobre los siguientes pilares:

• La dualidad de la experiencia: El libro recopila tanto anécdotas divertidas como momentos difíciles, mostrando la vida tal y como nos ha tocado en suerte.

• Una cercanía absoluta: La fuerza y honestidad de la narración es tal que, tras finalizar la lectura, nadie podrá negar que conoce profundamente al escritor, incluso sin haberlo visto nunca en su vida.

• La fortaleza de la palabra escrita: El autor defiende la escritura como la forma más antigua y poderosa de evitar el olvido.

Mi Primera Vez
Mi Primera Vez | ondacero,es

Una herramienta de libertad de expresión que, aunque genera opiniones diversas, discutibles o críticas, siempre resulta enriquecedora. En última instancia, el libro es un testigo que se pasa al lector; una invitación abierta a leer, hablar, comunicar y, tal vez, inspirar a alguien a "hacer llorar tinta en un papel" para preservar su propia historia.

Sobre el autor: El equilibrio entre la industria y la sensibilidad artística Gregorio Castellano Vidal (Valencia, 1958) ha mantenido a lo largo de los años un interesante equilibrio entre el mundo técnico y el creativo. Cursó estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y su trayectoria profesional ha estado firmemente ligada al desarrollo de la industria valenciana. En paralelo a su carrera, Castellano siempre ha cultivado una profunda inquietud cultural. Como apasionado aficionado al arte, ha dedicado gran parte de su tiempo libre tanto a la pintura como a la escritura, creando relatos, poemas y cuentos, además de participar activamente en certámenes de relatos breves y microrrelatos. Mi primera vez representa su primera publicación oficial, el paso definitivo donde su vocación literaria se consolida para ofrecer al público su obra más personal.

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