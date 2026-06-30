Gregorio Castellano desnuda su memoria en Mi primera vez, una emotiva reivindicación de la escritura contra el olvido

La obra se construye sobre los siguientes pilares:

• La dualidad de la experiencia: El libro recopila tanto anécdotas divertidas como momentos difíciles, mostrando la vida tal y como nos ha tocado en suerte.

• Una cercanía absoluta: La fuerza y honestidad de la narración es tal que, tras finalizar la lectura, nadie podrá negar que conoce profundamente al escritor, incluso sin haberlo visto nunca en su vida.

• La fortaleza de la palabra escrita: El autor defiende la escritura como la forma más antigua y poderosa de evitar el olvido.

Mi Primera Vez | ondacero,es

Una herramienta de libertad de expresión que, aunque genera opiniones diversas, discutibles o críticas, siempre resulta enriquecedora. En última instancia, el libro es un testigo que se pasa al lector; una invitación abierta a leer, hablar, comunicar y, tal vez, inspirar a alguien a "hacer llorar tinta en un papel" para preservar su propia historia.

Sobre el autor: El equilibrio entre la industria y la sensibilidad artística Gregorio Castellano Vidal (Valencia, 1958) ha mantenido a lo largo de los años un interesante equilibrio entre el mundo técnico y el creativo. Cursó estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y su trayectoria profesional ha estado firmemente ligada al desarrollo de la industria valenciana. En paralelo a su carrera, Castellano siempre ha cultivado una profunda inquietud cultural. Como apasionado aficionado al arte, ha dedicado gran parte de su tiempo libre tanto a la pintura como a la escritura, creando relatos, poemas y cuentos, además de participar activamente en certámenes de relatos breves y microrrelatos. Mi primera vez representa su primera publicación oficial, el paso definitivo donde su vocación literaria se consolida para ofrecer al público su obra más personal.