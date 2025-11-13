Mercedes-Benz Valdisa organiza Jornadas de Venta Especial de Vehículos Seminuevos y Km0

Mercedes-Benz Valdisa, concesionario oficial de la marca, anuncia la celebración de unas Jornadas Exclusivas de Venta de Vehículos Seminuevos y Km0, una oportunidad única para adquirir un vehículo de alta gama con condiciones de financiación y precios inigualables.

Condiciones Exclusivas y Ventajas Únicas

Las Jornadas de Venta de Mercedes-Benz Valdisa se adelantan a las grandes ferias del automóvil, ofreciendo de manera anticipada precios sumamente especiales en una amplia selección de modelos garantizados.

La principal ventaja de esta acción, son los precios ventajosos, además ofrecen un Bono de Descuento Directo de hasta 2.000€ que se otorga a aquellos clientes que soliciten su cita previa para asistir al evento. Este bono se aplicará directamente sobre el precio final de la adquisición del vehículo.

● Fechas: 20, 21 y 22 de noviembre

● Horario: Jueves y viernes de 9:00h a 20:00h Ininterrumpida,Sábado 10:00h a 14:00h

● Lugar: Centro de Vehículos de Ocasión de Massanassa (Avda. La Pista, 50)

● Beneficio Especial: Precios inigualables y Bono de hasta 2.000€ de descuento directo por cita previa.

Cita Previa

Para garantizar una atención personalizada, acceder a los precios especiales y obtener el Bono de Descuento, es necesaria la cita previa.

Los interesados deben solicitar su asistencia a través del siguiente enlace SOLICITAR CITA

Una vez realizada la solicitud online, el equipo de Mercedes-Benz Valdisa contactará con el interesado vía telefónica para confirmar la cita y hora de asistencia.