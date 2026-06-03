Lion Capital Group consolida el crecimiento del sector inmobiliario de lujo en Valencia

La consultora, referente en el segmento prime por su enfoque boutique, incrementó su volumen de negocio un 65% respecto a 2024 y optimiza su eficiencia operativa reduciendo los tiempos de venta mediante una gestión de activos de alta precisión.

Lion Group | ondacero.es

Expansión de mercado y rendimiento financiero

Los indicadores de rendimiento de Lion Capital Group reflejan una operativa robusta y una capacidad de penetración en el mercado de lujo. La firma ha elevado su volumen de ventas desde los 56 millones de euros hasta alcanzar los 92,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento orgánico del 65%.

Este incremento financiero se apoya en una actividad transaccional muy dinámica, fruto del trabajo de su equipo de expertos en el sector prime. La consultora ha pasado de gestionar 194 operaciones de venta anuales a un total de 323 ventas, incrementando su ritmo de comercialización de 16 a 27 cierres mensuales. Estas cifras avalan la calidad de su cartera de activos exclusivos y la eficacia de una metodología de venta que prioriza la discreción y el rigor profesional.

Optimización del 'Time-to-Market' y solidez del valor de activos

Uno de los pilares de la competitividad de Lion Capital Group reside en su capacidad para dinamizar el mercado sin sacrificar la exclusividad. Gracias a una infraestructura orientada al alto rendimiento, la compañía ha logrado optimizar sus tiempos de absorción, reduciendo el periodo medio desde la captación del activo hasta su venta definitiva de 58 a 49 días. Esta mejora del 15% en la eficiencia temporal dota a sus clientes de una liquidez superior, un factor crítico en el asesoramiento de primer nivel que ofrece la firma.

En cuanto al valor de mercado, el precio medio se ha mantenido en una zona de estabilidad y seguridad para el inversor, situándose en los 2.264 €/m². Esta cifra, comparada con el periodo anterior (2.253 €/m²), refleja una variación mínima del 0,5%, lo que certifica la capacidad de Lion Capital Group para seleccionar y valorar activos resilientes, alejados de la volatilidad especulativa y orientados a la preservación del patrimonio.

El impacto social como valor diferencial

Como parte de su identidad corporativa, Lion Capital Group busca transformar la percepción pública de las consultoras inmobiliarias a través de una gestión ética y transparente, posicionando a las personas como el centro de su actividad a través de su eslogan It’s About People. Su filosofía de trabajo trasciende la mera intermediación inmobiliaria para enfocarse en un impacto social positivo que beneficie equitativamente a todas las partes involucradas, posicionándose como un aliado estratégico para familias e inversores.

Para la firma, cada transacción es una oportunidad para generar bienestar tanto en el vendedor como en el comprador, asegurando que el proceso de compraventa sea una experiencia de vida gratificante.

Al priorizar la honestidad y el acompañamiento personalizado, Lion Capital Group no solo lidera en cifras de negocio, sino que lidera una humanización de la intermediación inmobiliaria, promoviendo la industria como un motor esencial de seguridad, confianza y estabilidad social.

Evolución positiva a medio plazo

De cara a los próximos años, Lion Capital Group ha definido una hoja de ruta cimentada sobre dos pilares estratégicos de igual relevancia para el crecimiento de la firma. Por un lado, la compañía proyecta su expansión por las principales capitales del este de España, con el objetivo de trasladar su modelo de éxito en el segmento prime a nuevas plazas estratégicas del litoral mediterráneo que presentan una alta demanda de activos de lujo. Abrió una nueva sede en Alicante en agosto de 2025, la cual ya ha generado casi 4.3 millones de euros en volumen de venta; y a la cual se le suma la sede de Castellón, recientemente estrenada en abril de 2026.

En paralelo a esta presencia física, la consultora apuesta por la diversificación de servicios con el lanzamiento de Loker Finance, una nueva línea de negocio que integra el Real Estate con soluciones de financiación avanzada.

Con la introducción de Loker Finance, Lion Capital Group busca ofrecer una experiencia de inversión 360º, permitiendo que la gestión inmobiliaria y la arquitectura financiera converjan en un único interlocutor. De esta forma, la empresa valenciana crea una solución completa para la adquisición de propiedades en la que se aúnan todos los procesos para facilitar la gestión y maximizar el retorno de la inversión. Esta bicefalia estratégica —expansión geográfica e innovación operativa— posiciona a la firma para liderar el sector mediante un servicio más capilar y una capacidad de resolución financiera sin precedentes en el mercado de alta gama.