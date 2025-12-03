El Hospital Quirónsalud Valencia avanza en la personalización del tratamiento renal incorporando la hemodiálisis de bajo flujo

El Hospital Quirónsalud Valencia incorpora la hemodiálisis de bajo flujo, una modalidad de tratamiento sustitutivo renal que ofrece una depuración más suave y fisiológica, especialmente indicada para pacientes mayores, frágiles o con patologías cardiovasculares que presentan peor tolerancia a la hemodiálisis convencional. La puesta en marcha de esta técnica supone un avance importante en la personalización del tratamiento nefrológico y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

El doctor Sergio Bea, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Quirónsalud Valencia, explica que la hemodiálisis de bajo flujo “es una técnica de depuración de la sangre que sustituye la función de los riñones cuando estos dejan de funcionar adecuadamente. Su principal diferencia con la de alto flujo o la hemodiafiltración es la intensidad del tratamiento. En la de bajo flujo, el proceso es más suave, con caudales más bajos de sangre y de líquido de diálisis, lo que genera menor estrés cardiovascular y metabólico”.

El especialista subraya que esta modalidad permite una eliminación más gradual de toxinas y líquidos gracias a un proceso basado en la difusión. Según indica, “la transferencia de sustancias se realiza de forma más progresiva, lo que reduce oscilaciones bruscas de presión arterial o alteraciones en los niveles de electrolitos. Para los pacientes frágiles, esta estabilidad supone una diferencia enorme en su bienestar diario”. Además, cuando la hemodiálisis de bajo flujo se aplica con mayor frecuencia, por ejemplo, varias veces por semana o incluso en formato domiciliario, el tratamiento se asemeja mejor al trabajo continuo de unos riñones sanos, lo que mejora significativamente la estabilidad fisiológica del paciente.

Para qué tipo de pacientes está indicada la hemodiálisis de bajo flujo

Esta técnica está especialmente recomendada para pacientes mayores, frágiles o con enfermedades cardiovasculares, ya que toleran peor los cambios bruscos que pueden producirse durante otros tipos de diálisis. También resulta adecuada para personas que sufren hipotensión, calambres o malestar durante las sesiones convencionales, así como para quienes buscan un tratamiento más flexible o realizable en el domicilio, compatible con su vida laboral, social y familiar. Asimismo, puede utilizarse de forma temporal en pacientes con insuficiencia renal aguda cuando se desea aplicar una terapia más suave y menos agresiva.

Beneficios de la hemodiálisis de bajo flujo

Los pacientes que reciben hemodiálisis más frecuentes y menos agresivas presentan una mejor tolerancia al tratamiento, menos complicaciones cardiovasculares y una mayor sensación de bienestar. Muchos refieren más energía, mayor capacidad funcional, mejor apetito y una notable mejora de su actividad cotidiana, lo que repercute directamente en su calidad de vida e incluso, en algunos casos, en una mayor supervivencia. Según explica el doctor Bea, “muchos pueden retomar su actividad laboral o social con normalidad, algo impensable con otros tipos de diálisis más intensas”.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud dispone de 10 centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia conformando un grupo líder a la vanguardia de la medicina privada donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y sus prestaciones.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.