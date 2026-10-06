El director de ESAT Jaime Torres recibe el Premio Nacional de Videojuegos “Joaquín Sorolla” – FICIV 2026

El reconocimiento pone en valor especialmente la excelencia técnica y creativa, la dedicación profesional y el compromiso de Torres con una industria que durante las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales ámbitos de convergencia entre creatividad, tecnología, cultura y entretenimiento.

FICIV destaca asimismo su contribución al ámbito infantil y juvenil y su concepción del videojuego no únicamente como una forma de ocio, sino también como herramienta educativa, expresión artística y espacio para el desarrollo de talento y creatividad.

A diferencia de otros galardones de carácter competitivo, el Premio Nacional de Videojuegos “Joaquín Sorolla” es concedido directamente por la organización de FICIV como reconocimiento institucional a una trayectoria profesional destacada dentro de la industria.

Buena parte de la trayectoria de Jaime Torres está ligada al desarrollo de ESAT, institución valenciana especializada en formación superior en videojuegos, arte y tecnología, desde la que ha impulsado durante los últimos 20 años un modelo educativo estrechamente conectado con las necesidades reales de la industria.

Ese modelo ha situado a ESAT entre las escuelas de videojuegos con mayor reconocimiento internacional. En la edición 2026 del ranking internacional GAMEducation, ESAT ocupa el primer puesto de España, el tercero de Europa y el quinto del mundo.

A este posicionamiento se suma su presencia en otros rankings internacionales especializados. En 2025, The Rookies Global School Rankings situó a ESAT en la novena posición mundial en la categoría Production Excellence – Console Games, , de entre más de 1.500 escuelas, que evalúa la calidad de los proyectos producidos por los estudiantes de las principales escuelas creativas internacionales.

Premio Jaime | ondacero.es

El Premio “Joaquín Sorolla” tiene además una especial dimensión valenciana. El propio FICIV vincula el nombre de Joaquín Sorolla con valores como la maestría, la luz y la capacidad de alcanzar una proyección universal desde las raíces valencianas, valores que la organización identifica también con la trayectoria reconocida en esta edición.

El galardón llega, además, en un momento en el que Valencia está reforzando su posicionamiento como ecosistema nacional e internacional del videojuego. València Game City, iniciativa impulsada desde la ciudad, tiene precisamente como objetivo consolidar Valencia como hub de videojuegos y esports mediante la colaboración entre industria, formación, tecnología, cultura e instituciones. ESAT participa activamente en este ecosistema y ha desarrollado iniciativas conjuntas con València Game City y València Innovation Capital, formando parte de la directiva de la AVIV (Asociación Valenciana de la Industria del Videojuego) reforzando la conexión entre formación especializada, talento joven e industria.

“Recibir un premio que lleva el nombre de Joaquín Sorolla y que nace en Valencia tiene para mí un significado muy especial. Lo entiendo, por supuesto, como un reconocimiento personal, pero sobre todo como un reconocimiento a todas las personas que durante muchos años hemos trabajado para demostrar que el videojuego es mucho más que entretenimiento: es tecnología, creatividad, cultura, arte y una extraordinaria industria generadora de oportunidades profesionales”, señaló Torres.