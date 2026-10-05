Comunitat Valenciana en la Onda se emitirá en directo desde Fruit Attraction, la gran feria internacional del sector hortofrutícola, que se celebra del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid.

Durante la jornada, los micrófonos se acercarán a uno de los principales puntos de encuentro del sector para conocer de primera mano las novedades que presentan las empresas participantes, las tendencias que están marcando el mercado y los retos a los que se enfrenta la industria hortofrutícola.

La Comunitat Valenciana tendrá un papel destacado en esta cobertura, con entrevistas a empresas y profesionales que participan en la feria. Entre los protagonistas estarán AIMPLAS y Viveros AVASA, además de otras muchas empresas vinculadas al sector.

Las entrevistas permitirán conocer sus proyectos, las novedades que presentan en Fruit Attraction y su visión sobre la evolución y los retos que afronta el sector.

La innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la internacionalización y la evolución de los hábitos de consumo serán algunos de los temas que estarán presentes durante la jornada.

Comunitat Valenciana en la Onda, en directo desde Fruit Attraction, el 6 de octubre.