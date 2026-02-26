‘COSTUMBRISTAS’: La campaña de ARROZ DACSA que apela a la cercanía

La marca valenciana Arroz Dacsa presenta hoy su nueva campaña publicitaria, Costumbristas, creada por la agencia KIDS y producida por Jakiens.
La idea nos transporta en el tiempo hasta el pasado para evidenciar el estrés de la vida moderna en contraposición a lo que debería ser una estampa familiar tranquila y bucólica. Con referencias a la corriente pictórica del costumbrismo, la nueva campaña de Arroz Dacsa trata temas como el auge de las modas foráneas, el uso desmesurado de la tecnología, el estrés y la falta de tiempo, abogando por recuperar la sana costumbre de estar juntos, sin distracciones.
En su constante apuesta por agregar valor añadido a un producto como el arroz, la marca construye habitualmente sobre diferentes insights de la cultura valenciana, pero en esta ocasión plantea un escenario distinto. ‘Costumbristas’ apela a la cercanía y lanza una pregunta a sus consumidores: ‘Si estamos todos conectados pero cada cual en su burbuja, ¿entonces para qué nos reunimos cada domingo?’. Una cuestión muy en boga en la era de las redes sociales, la IA y el burnout, que invita a la reflexión y nos sugiere una forma más plena de disfrutar del arroz. De esta forma la marca Arroz Dacsa eleva el discurso por encima del arroz, y abandera un tema de conversación más profundo que atañe a la sociedad española en su totalidad: la importancia de cuidar nuestra parte más humana. Eso sí, siempre a través del humor.
La campaña cuenta con un despliegue de medios que combina exterior, digital, televisión, radio y acciones especiales, con un evento de lanzamiento presentado por Maria Juan en el edificio Veles e Vents de la Marina de València, donde los asistentes han podido disfrutar de una exclusiva experiencia gastronómica inspirada en la pintura de Joaquín Sorolla.
Arroz con D.O. Valencia
Arroz Dacsa es el principal productor de arroz con Denominación de Origen Valencia, un sello de calidad que certifica el origen y la procedencia del arroz valenciano, y el primero en obtener el sello de Producto Natural de L’Albufera, que concede la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
El Consejo Regulador de la D.O. Valencia es la entidad pública encargada de certificar ese sello de calidad a las variedades del arroz y su proceso de elaboración y dejar constancia que el arroz ha sido cultivado y recogido por agricultores locales en el entorno del Parque Natural de la Albufera o el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y contribuye al cuidado del medio ambiente. El arroz D.O. Valencia, además de ser valenciano, se convierte en un excelente conductor del sabor debido a su alto nivel de absorción.
Sobre Agencia Kids
Agencia Kids fue fundada en 2011 por Jabo García-Janini Pastor y Jorge Sánchez Mares, y está compuesta por un equipo multidisciplinar que combina branding, diseño, estrategia y creatividad. Desde sus inicios, Kids desarrolla estrategias de marca y campañas publicitarias para clientes del sector de la alimentación, moda, real estate o lifestyle, entre otros. Para más información acerca de Kids: comunicacion@agenciakids.es.