El vino de la DO Valencia roza el cielo con 99 puntos Parker

La Denominación de Origen Valencia vuelve a situarse en el foco internacional tras la publicación del artículo “España: El Orgullo de Ser Mediterráneo”, en el que Luis Gutiérrez analiza principalmente las añadas 2023 y 2024 y subraya el momento vibrante que atraviesan los vinos del arco mediterráneo, al que define como “una de las zonas más apasionantes de España”.

En su reportaje para Robert Parker Wine Advocate, el crítico examina el contexto climático de los últimos años y destaca la recuperación de “uvas y suelos olvidados”, una línea de trabajo que numerosos viticultores de la DO Valencia han asumido como bandera: rescate de variedades minoritarias —algunas en peligro de desaparición—, estudio de los subsuelos y una decidida apuesta por la identidad del territorio.

La excelencia roza la perfección

El listado sitúa en lo más alto a La Foradà 2023, de Javi Revert, con 99 puntos Parker. Un tinto de Garnacha y Arcos que roza la perfección y encabeza un palmarés excepcional. El propio Revert suma además 97 puntos con Simeta 2023, 96 con el blanco Micalet —ensamblaje de Tortosí, Malvasía, Merseguera y otras, procedentes de un viñedo multivarietal— y 94 puntos con Sensal.

El excelente momento de la DO Valencia se confirma con un total de 60 vinos que superan los 90 puntos, una cifra que habla de consistencia y diversidad.

Bodegas y vinos destacados

Celler del Roure firma 96 puntos con La Pebrella 2024; 95 puntos con Maduresa 2023 y Safrà 2024; 94+ con Parotet 2024; 93+ con Cullerot 2024, Les Alcusses 2023 y Les Prunes 2024; 93 con Parotet Vermell 2024 y 92+ con Les Danses 2023.

En el proyecto de Rafa Cambra sobresalen Casa Sosegada 2023 (96 puntos), El Altet de Torró 2024, La Forcallà de Antonia 2024 y Casa Labor 2024 (95 puntos), Mallaura Tinto 2024 (94+), Rafa Cambra Uno 2023 (94), Rafa Cambra Dos 2023 (93), Soplo 2024 (92) y El Bon Home 2024 (91).

Can Leandro alcanza 95 puntos con Alt de les Flors 2024; 94 con Panxut 2024; 93+ con La Lloma 2024 y 93 con La Vella 2024 y L’Arenal 2024.

En Bodegas Los Frailes, Los Frailes 1771 de 2023 logra 94 puntos; Los Frailes Rubificado 2023 y L’Altet de Torró 2024, 93 (comparte parcela con el de Rafa Cambra, diferente elaboración); Los Frailes Caliza 2023 y Don Joseph Monastrell, 92; mientras que Satio 2024, Los Frailes Dolomitas 2023, Los Frailes Garnacha-Monastrell 2024 y Frailes Naturel 2025 obtienen 91 puntos.

Los Pinos suma 93 puntos con Dominio Los Pinos 1909 2023; 92+ con La Sort 2024; 92 con DX 2024 y 90 con Brote Tinto 2024.

En Fil·loxera & Cía, La Mujer Caballo Blau 2024 y La Mujer Caballo Taronja 2023 alcanzan 93 puntos; Beberás de la Copa de tu Hermana 2023, El Cordero y las Vírgenes 2021, La Mujer Caballo Verde 2021 y Sentada Sobre la Bestia 2020 obtienen 92.

La Comarcal sitúa con 93 puntos al Grillat 2024 y La Font 2024, con 92 puntos La Comarcal Tinto 2024, y La Comarcal Blanco 2024, 91 puntos.

En La Viña, Alt de les Fonts Malvasía 2024, Alt de les Fonts Monastrell 2024 y Alt de les Fonts Nat’Cool alcanzan 92 puntos.

Bodega El Angosto consigue 90 puntos con Teuladí Negre 2024, elaborado con Arco, Forcallat y Bonicarie.

Aunque la subzona Clariano concentra el mayor número de referencias, el Alto Turia también deja huella. Baldovar 923 aporta seis vinos a la lista: Arquela 2023 (Merseguera, 93 puntos), Berandía 2020, 92 puntos, Cerro Negro 2024 (Mencía, 91 puntos), Cañada París 2023 (Merseguera, 91 puntos), Rascaña 2023 y el rosado Pieza La Moza 2022, que obtienen 90 puntos.

Un Mediterráneo en plena reivindicación

Más allá de las cifras, el artículo de Luis Gutiérrez traza un relato sobre identidad, paisaje y memoria vitícola. La recuperación de variedades como Forcallà, Miguel de Arco o Merseguera, el trabajo en secano y la lectura precisa de cada parcela consolidan un modelo que combina tradición y mirada contemporánea.

El presidente de la DO Valencia, Salvador Manjón, destaca que los reconocimientos que los vinos están obteniendo en los últimos años “son una evidencia de que hay un ‘Mediterráneo’ que también sabe hablar el lenguaje de la luminosidad, del paisaje diferencial”. Fruto del trabajo de una “generación excepcional de elaboradores” y del compromiso compartido con la DO Valencia en profundizar y “valorizar los elementos que nos hacen únicos en el mercado: nuestro origen y nuestras variedades”.

Con 60 vinos por encima de los 90 puntos y un 99 que roza la perfección, la DO Valencia no solo celebra un éxito puntual, sino la confirmación de una trayectoria sólida que sitúa al Mediterráneo valenciano en el mapa de la excelencia internacional.

