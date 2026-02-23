Grupo Angal inaugura VALDISA VI, nuevo Concesionario y Taller Autorizado de Mercedes-Benz en Quart de Poblet.

El sector del transporte y la logística está de celebración. VALDISA VI (Vehículos Industriales), perteneciente al prestigioso Grupo Angal, inauguró oficialmente sus nuevas y vanguardistas instalaciones dedicadas exclusivamente a la venta y postventa de Camiones y Furgonetas Mercedes-Benz y FUSO.

Este evento reunió a clientes, colaboradores y profesionales del sector automotriz, quienes pudieron conocer de primera mano los servicios de esta nueva instalación, que refuerza la presencia de Grupo Angal en la Comunidad Valenciana.

Bajo un concepto creativo disruptivo, el nuevo "Taller de Camiones y Furgonetas" se transformó por una noche en una auténtica Oktoberfest bávara. Más de 400 invitados, entre los que se encontraban autoridades locales, directivos de Daimler Truck, Mercedes-Benz España y Evobus Ibérica además de destacados empresarios del sector logístico, pudieron disfrutar de una experiencia única donde la ingeniería alemana y la tradición festiva se dieron la mano.

Antonio García-Patiño,Cristina Mora,Mario Polo | ondacero

El evento contó con una carpa tradicional de grandes dimensiones, música en directo de estilo tirolés y una propuesta gastronómica puramente alemana, destacando el compromiso de la marca con la hospitalidad y la atención personalizada.

Durante el acto, el Gerente de la concesión subrayó: “Estas nuevas instalaciones no son solo un taller, son una apuesta firme por el futuro del transporte y por ofrecer a nuestros clientes un servicio que esté a la altura de su esfuerzo diario”.

Por su parte, Antonio García-Patiño, Presidente de Mercedes-Benz Trucks España, destacó el dinamismo del mercado valenciano y señaló que “estas instalaciones contribuirán a reducir tiempos de parada de los vehículos” resaltando además la expansión del Grupo Angal con la apertura de tres nuevos centros dedicados a industriales.

El evento concluyó con la intervención de la Alcaldesa de Quart de Poblet, quién agradeció el firme compromiso del Grupo al invertir en una zona tan significativa para el tejido empresarial local, especialmente tras los recientes desafíos territoriales.

Con una inversión que alcanza los 6 millones de euros, este nuevo centro no solo refuerza la presencia del Grupo Angal en la región, sino que se posiciona como un punto estratégico de servicio integral que combina tecnología de diagnóstico de última generación con la mayor capacidad de recepción de vehículos industriales de la zona