El cava valenciano llega fiel a su cita en el Mercado de Colón

Más de una década después de su primera edición, la Feria del Cava Valenciano regresa un año más al Mercado de Colón de Valencia para celebrar una de sus citas más importantes y emotivas del año. Será los días 20, 21 y 22 de noviembre con un formato perfectamente consolidado que sirve de preámbulo para el inicio de las fiestas navideñas. Para la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, entidad organizadora del certamen, este es el momento idóneo para acercar sus últimas añadas y sus nuevas cuvées a las miles de personas que, edición tras edición, acuden a la llamada de las burbujas de Requena. La fórmula no es nueva, pero sigue siendo de gran atractivo para el púbico: un entorno idílico como es el del Mercado de Colón de València, una selección de los mejores cavas elaborados en Requena (sin duda el producto por excelencia de todas las grandes celebraciones), la extraordinaria gastronomía de los establecimientos del Mercado de Colón y miles de personas brindando con nuestros mejores cavas.

Este año será especialmente interesante para organizadores y asistentes, ya que Requena ha sido designada por ACEVIN durante todo el 2026 como ‘Ciudad Española del Vino’, un título bajo el que el municipio está redoblando sus esfuerzos para visibilizar todos sus encantos y reclamos, y uno de los más importantes, sin duda, es el cava. El peculiar clima del término municipal requenense, su altitud entre 700 y 900 metros, el contraste térmico entre el día y la noche y las cualidades de sus suelos permiten cultivar uvas óptimas de calidad superior para la elaboración de vinos espumosos de segunda fermentación en botella (método tradicional) frescos, complejos, cremosos y con una extraordinaria capacidad de guarda.

La tarde del viernes 20 de noviembre arranca esta undécima edición de un certamen que ha cautivado al público valenciano en las ediciones precedentes. El evento se prolongará hasta las 15:00 horas del domingo 22. Organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, el certamen reúne a siete bodegas valencianas: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria.

Este año el evento funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos. El ticket simple de 20 euros incluye seis degustaciones de cava y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada para llevársela de recuerdo y un práctico porta-copas. Por su parte, el ticket dúo de 30 euros está pensado para compartir, ya que incluye ocho degustaciones de cava, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas con sus respectivos porta-copas. Además, se activa la opción de obtener más tickets de degustación de cava sin necesidad de adquirir otra copa. En la parte gastronómica, varios locales del Mercado de Colón prepararán una oferta especial de pinchos y tapas gourmet con motivo del evento. Así, Ma Khin Café, Suc de Lluna, Cervezas del Mercado, Martin&Mary, Mi Cub, Manglano y Pantalán 5, estarán presentes en el evento con una notable oferta gastronómica que armonizará a la perfección con los cavas de Requena.

Para Jorge Srougi, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, la Feria del Cava Valenciano “es el evento que mejor nos identifica y donde nuestras bodegas proponen sus mejores cavas. Fue la primera iniciativa que puso en marcha la Asociación cuando se creó en 2013, y desde entonces el Mercado de Colón se ha convertido en nuestra segunda casa. Es maravilloso sentir el apoyo de miles de personas que se acercan a la Feria para descubrir y disfrutar de nuestros cavas en una cita que, para muchos, se ha convertido en el inicio de las fiestas navideñas”.

La Feria del Cava Valenciano se celebra los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Mercado de Colón de València. La presentación oficial de esta undécima edición se celebrará el martes 17 de noviembre a las 12:30 horas en el semi-sótano del Mercado de Colón. El evento está organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y cuenta con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, Generalitat Valenciana, Cajamar, BMW Marcos Automoción y Requena Ciudad Española del Vino 2026.