Elliott: “Devolver al Valencia a Europa puede ser posible con ganas, hambre y motivación”

El mediapunta inglés Harvey Elliott, último fichaje del Valencia que llega procedente del Liverpool en calidad de cedido, apuntó en su presentación que devolver al equipo a Europa puede ser posible “con ganas, hambre y motivación”.
“Al Valencia se le ve como un grande de Europa desde Inglaterra por la calidad de sus jugadores en el pasado como Villa o Silva, por mencionar dos. No solo al Valencia, a los demás equipos también se les tiene en alta estima. Es una oportunidad increíble para mí. Devolver al Valencia a Europa, a la Liga de Campeones, puede ser duro, pero con deseo, ganas, hambre y motivación puede ser posible”, explicó.
El futbolista inglés, que posó con una camiseta con el 10 en su presentación, expresó que su objetivo personal es "recuperar la confianza" en sí mismo, "poder jugar con libertad" y disfrutar de su fútbol otra vez. Preguntado por una cifra de goles y asistencias apuntó: “Entre diez y veinte goles o asistencias es la exigencia que me pongo".
“Estoy muy agradecido al Valencia por la oportunidad y espero que, como equipo, podamos conseguir grandes cosas esta temporada y llevar al equipo lo más lejos posible. Eso empezará, espero, este domingo, y a partir de ahí seguir construyendo y avanzando”, agregó.
Asimismo, el jugador reconoció la dificultad de adaptarse a una nueva Liga, equipo, país y, sobre todo, el clima: “Personalmente es muy difícil adaptarse porque vengo de Inglaterra, donde siempre llueve. Lo primero es el sol. Tuve mi primera sesión de entrenamiento hoy y fue ridículo. Para mí esto es un desafío muy grande, igual para mi familia. Pero, al mismo tiempo, es lo mejor para mí en este momento de mi carrera”.
“Estoy muy emocionado por ver lo que viene. Especialmente con la cultura. Un país diferente, compañeros diferentes… Hay muchas cosas a las que necesito adaptarme. Pero los primeros días han sido increíbles hasta ahora. Creo que solo va a mejorar cuando me adapte más rápido. Es un gran paso en mi carrera”, continuó.
“En estos primeros días me ha gustado todo lo que representa el club. En las instalaciones, en el campo de entrenamiento se respira esta sensación de vieja escuela que me gusta. Es un privilegio para mí estar aquí, poder tener la oportunidad de poner mi granito de arena a la gran historia de este club”, agregó.
Además, también habló del inicio de temporada en la que el Valencia solo ha sumado un punto de nueve y ha marcado un gol: “El inicio de temporada ha sido difícil en estos tres partidos, pero queda muchísimo. No podemos dejarnos llevar por el ruido, debemos conseguir entrar en una dinámica positiva”.
“He visto los partidos, sobre todo el último que ya sabía que podía venir, para poder hacerme una idea del juego del equipo. Al equipo no le falta de nada, lo que más necesitamos es confianza, saber jugar mejor cómo equipo y ver ese espíritu puede ser difícil desde el inicio no salen bien las cosas. Queda mucha temporada por delante”, aseguró.
Por último, el mediapunta inglés habló de la última temporada de Mestalla: “Para mí es increíble. Hablé sobre esto con mi familia antes de unirme. Creo que es una oportunidad y un privilegio poder jugar en un estadio tan histórico. La historia de todos los jugadores que han jugado allí, los logros… Tener la oportunidad de salir allí y experimentarlo por mí mismo va a ser una sensación increíble. Y para mí es algo que miraré en mi futuro cuando crezca y estaré muy orgulloso”.