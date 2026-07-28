Definido el staff técnico de Valencia Basket para la temporada 2026-27

Valencia Basket ya tiene definido el cuerpo técnico para el inicio de la temporada 2026-27. Los vigentes campeones de Liga Endesa buscarán volver a hacer historia con Xavi Albert a la cabeza, en su primer año como primer entrenador del equipo.

El técnico valenciano contará con Israel González, con una larga trayectoria en los banquillos, Juan Maroto y Vicent Revert, como entrenadores ayudantes. Además, regresa Javi Vilaplana, que ya estuvo en el Valencia como ayudante entre 2017 y 2023, quien contará con la ayuda de Guillem González, entrenador de L’Alqueria del Basket, en las tareas de vídeo.

El staff técnico seguirá contando con la permanente ayuda del Departamento de Rendimiento, que trabaja las áreas de preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina a las órdenes de Pedro Cotolí.

En el área médica, el doctor Álvaro Sala continúa encargado del primer equipo masculino, mientras que Pau Alcácer y Rubén Portes repetirán como encargados de supervisar la preparación física de los de Xavi Albert.