Así será la semana de pretemporada del Valencia en Inglaterra

La pretemporada del Valencia sigue su curso tras los tres primeros amistosos disputados en los que el equipo no ha conseguido dejar las mejores sensaciones con dos derrotas y una victoria.

Tras jugar dos amistosos en la ciudad deportiva de Paterna, el Valencia pone rumbo hoy a su segundo y último stage de pretemporada en Inglaterra, específicamente en las instalaciones de St. George’s Park, recinto que pertenece a la Asociación Inglesa de Fútbol y donde se suele concentrar la selección nacional.

Para esta semana de pretemporada, Carlos Corberán cuenta con todos sus jugadores, excepto el centrocampista del Valencia Mestalla, Lucas Núñez, que se marcha cedido al Eibar. En la expedición sí que se encuentran Danjuma y André Almeida, aunque el club les haya comunicado el deseo claro de buscarles una salida.

El conjunto dirigido por el valenciano permanecerá en tierras británicas hasta el 1 de agosto, después de completar sus dos test frente al Derby County el 28 de julio, partido que se realizará a puerta cerrada en los campos de St. George’s Park, y frente al Stoke City, el 1 de agosto a las 19:30h en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent.

Una vez concluido el trabajo en Inglaterra, el equipo regresará a Valencia para ultimar los preparativos de cara al inicio de liga el día 22 de agosto frente al Celta de Vigo. Antes de ese partido, los de Mestalla disputarán el Trofeo Taronja ante el Newcastle y un posible amistoso el fin de semana del 15 de agosto debido al aplazamiento de su primer partido de la temporada.