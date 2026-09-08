El Consell ratifica la subida de sueldo a los docentes, que cobrarán 75 euros más este mes

Precisamente a un día del inicio del curso escolar en la Comunitat Valenciana, el Gobierno valenciano ha ratificado este martes, en un pleno extraordinario. la subida salarial para los docentes pactada con los sindicatos ANPE y CSIF para el profesorado no universitario, que empezará a recibir 75 euros más en su nómina este mes de septiembre hasta completar el incremento de 200 euros comprometido en enero de 2028.

Esta inversión forma parte, según ha detallado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, de los 3.338 millones de euros que la Generalitat se comprometió a incluir en el presupuesto.

Preguntado Barrachina por las reivindicaciones del resto de sindicatos que no aprobaron el acuerdo salarial y que mantienen la posibilidad de volver a la huelga, ha insistido en el esfuerzo que está haciendo el gobierno valenciano por mejorar las condiciones de los docentes.

El Consell también ha aprobado seis días libres para los docentes y el derecho a la desconexión digital, medidas que se aplicarán a todo el personal de la educación pública y concertada.

Mañana miércoles 9 de septiembre a las diez, los sindicatos que mantienen abierta la posibilidad de volver a la huelga, STPV, CCOO y UGT tienen previsto concentrase, coincidiendo con el inicio del curso, en los centros educativos de todo el territorio valenciano.