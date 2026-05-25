Se confirma la lesión de Diego López; podría estar entre 6 y 9 meses lejos del césped

El delantero del Valencia Diego López, que se tuvo que retirar del terreno de juego en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona disputado este sábado, sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según ha informado el club en un comunicado.

El Valencia ha añadido que en las próximas horas se concretará el tratamiento definitivo del jugador asturiano que determinará el tiempo exacto de recuperación.

La grave lesión del jugador le impedirá estar disponible de cara al inicio de la próxima temporada y, dependiendo de la evolución, podría no volver a jugar en lo que resta de año, ya que el tiempo de recuperación oscila entre los 6 y los 9 meses.

El jugador había recuperado la titularidad en los últimos partidos y es uno de los jugadores que mejor rendimiento ha dado en el Valencia en las últimas tres campañas.