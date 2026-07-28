Cömert se despide del Valencia: “Mi objetivo siempre fue triunfar en el Valencia”

El central internacional suizo Eray Cömert se despidió del Valencia mediante una carta en la que reconoció que su objetivo siempre fue “triunfar” en el club de Mestalla y, pese a que su contrato se acabó en junio, “siempre quedaba una pequeña esperanza” de “poder seguir viviendo muchos más momentos bonitos”.

“Es una despedida emotiva para mí, porque este club, esta ciudad y su gente han ocupado un lugar muy especial en mi corazón. No me resulta fácil escribir estas palabras, porque siempre quedaba una pequeña esperanza de que pudiéramos seguir viviendo muchos más momentos bonitos juntos. Pero, por desgracia, también forma parte del fútbol tener que seguir otro camino”, expresó.

Cömert llegó al Valencia en enero de 2022 con un contrato hasta junio de 2026. En la temporada 2022-23 disputó 25 partidos, pero después salió cedido al Nantes y Valladolid al no contar para Rubén Baraja.

Esta última temporada, tuvo protagonismo en la segunda parte por las lesiones de Mouctar Diakhaby y José Copete, firmando su tramo más regular con los valencianistas. En total, ha disputado 55 partidos y ha anotado 3 goles.

“Quiero empezar dando las gracias al Valencia por la oportunidad que me habéis dado de jugar en uno de los clubes más grandes de Europa. Estoy orgullosísimo de haber podido defender este escudo y de haber podido jugar en nuestro Mestalla. Durante cada segundo que porté la camiseta del Valencia intenté dar el 100 % por este club”, expresó.

“Mi objetivo siempre fue triunfar en el Valencia y convertirme en una pieza importante del club. Ahora que todo parecía empezar de nuevo, y aunque ambas partes hayamos intentado que así fuera, no ha sido posible. A veces el fútbol es así y algunas cosas simplemente no están destinadas a ser”, continuó.

Por otro lado, el defensa suizo se mostró agradecido a todos sus compañeros, a los miembros del cuerpo técnico y a todos los trabajadores del Valencia y aseguró que ha sido “una etapa maravillosa” en la que ha conocido a personas “increíbles” y les desea todo lo mejor.

Por último, se dirigió a los aficionados: “Siempre he llevado este escudo con orgullo y he detenido estos colores con todo lo que tenía. Podéis creerme. Mi objetivo siempre fue devolver al Valencia al lugar al que pertenece: entre los mejores. Lamentablemente durante mi etapa no lo conseguimos, pero estoy convencido de que, con una afición como esta detrás, llegará el día en el que el club volverá a vivir grandes momentos”.

“Necesité los primeros meses para adaptarme a una nueva liga y a este club. Viví muchos altibajos durante mi etapa aquí. Me tocó tener paciencia y esperar mi oportunidad, algo que también forma parte del fútbol. El pasado invierno volví a tener la ocasión de demostrar a todos de lo que realmente soy capaz y de morir por este club y esta afición”, explicó.

“Quiero daros las gracias de todo corazón a vosotros, los aficionados. Siempre me habéis apoyado, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Por eso os estaré eternamente agradecido. Hay una cosa que podéis tener clara: desde hoy, siempre seré uno de vosotros. ¡Habéis ganado un nuevo valencianista! Mestalla y este club sólo merecen lo mejor. Os quiero. Gràcies i sempre Amunt Valencia!”, finalizó