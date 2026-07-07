Carlos Corberán renueva con el Valencia hasta 2028

Primer día de pretemporada para el Valencia y no se ha hecho esperar el anuncio de la renovación de Carlos Corberán como entrenador del primer equipo hasta 2028.

El nacido en Cheste llegó a Mestalla en diciembre de 2024 para salvar al equipo del descenso tras la destitución de Baraja y comandar un proyecto ilusionante para el valencianismo en el intento de regresar a posiciones altas en la clasificación liguera.

67 encuentros después de su fichaje, el técnico amplía su contrato un año más con el total respaldo y apoyo de Kiat Lim, presidente del club, y Ron Gourlay, CEO del Valencia.

Con este anuncio el club refuerza su apuesta por el proyecto de la temporada pasada con la confianza de asentar unas bases "competitivas" con el objetivo claro de volver a posicionar al Valencia en la lucha de "objetivos más ambiciosos".

El comunicado oficial

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de nuestro entrenador, Carlos Corberán, hasta 2028.

El Club amplía un año más la vinculación contractual del técnico, una decisión que tiene el objetivo de consolidar las bases del proyecto deportivo con la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas.

Este movimiento cuenta con el total respaldo del presidente, Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos.

Carlos Corberán (Cheste, 07/04/1983) ha dirigido al Valencia CF en 67 partidos oficiales desde su llegada en diciembre de 2024 y, tras ampliar su vinculación con el Club hasta 2028, afronta junto a su cuerpo técnico los retos de las próximas temporadas con la máxima responsabilidad, compromiso e ilusión.