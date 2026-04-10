‘Basado en sueños reales’: la Fundación Trinidad Alfonso presenta un Proyecto FER 2026 de cine

Desde el pasado año, el término ‘sueño’ es el que vertebra el presente ciclo olímpico en el Proyecto FER. Sueño entendido como reto, como aspiración, como objetivo.

Los próximos Juegos, los cuartos desde la puesta en marcha del Proyecto FER por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, se van a celebrar en Los Ángeles, la ciudad reconocida mundialmente como la capital del cine.

De ahí que la típica expresión de muchas películas ‘Basado en hechos reales’ se haya reconvertido en ‘Basado en sueños reales’. Con esta traslación, el Proyecto FER y la Fundación Trinidad Alfonso reivindican que los sueños de los deportistas valencianos, por muy ambiciosos y complicados que parezcan, pueden ser alcanzables, reales. Un buen y reciente ejemplo es el subcampeonato mundial conseguido por Quique Llopis en los 60m vallas. El atleta valenciano recibió un caluroso reconocimiento en L’Alqueria del Basket.

La presentación de la 14ª edición del Proyecto FER volvió a ser multitudinaria. Un año más, estuvo representado gran parte del deporte valenciano: Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español, Federaciones, clubes, Universidades…

Tampoco se perdieron el evento representantes del Villarreal CF, del Levante UD y una amplia delegación del Valencia Basket, encabezada por su Director General, Enric Carbonell, y de la que formaban parte los entrenadores de las dos plantillas profesionales, Pedro Martínez y Rubén Burgos, y sus Directores Deportivos, Luis Arbalejo y Esteban Albert.

Precisamente, uno de los momentos más sorprendentes y originales de la presentación fue el duelo a lanzamientos a canasta que mantuvieron conjuntamente jugadores de la cantera de Valencia Basket y dos deportistas FER: el triatleta David Cantero y la palista Bárbara Pardo.

Cada uno entrenáis entre cuatro o seis horas, cuando ganéis las medallas en Los Ángeles, que espero que ganemos algunas, no será una casualidad

El empresario Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso que concede apoyo económico y promoción social a deportistas afincados en la Comunitat Valenciana a través del Proyecto FER, confió en que varios de los integrantes de este programa logren medalla en Los Ángeles 2028.

“Agradezco a todos su esfuerzo. No hay ninguno recomendado, todos lo han hecho a base de su propio esfuerzo, que es lo que hay que transmitir a la sociedad. Cada uno entrenáis entre cuatro o seis horas, cuando ganéis las medallas en Los Ángeles, que espero que ganemos algunas, no será una casualidad”, dijo Roig.

El empresario estuvo presente este viernes en la presentación de la décimo cuarta edición del Proyecto FER en L’Alqueria del Basket, donde recordó que este programa, con un total de 140 deportistas becados en 2026, es “cultura del esfuerzo en estado puro”.

“Cuanto más das, más recibes. Hay que creérselo, yo me lo creo, y estamos muy orgullosos de lo que hacemos en la Fundación Trinidad Alfonso”, aseguró. Además, dentro de la Fundación Trinidad Alfonso también apoya al Medio Maratón Valencia y Maratón, del que apuntó que había 50.000 personas que querían correr la prueba.