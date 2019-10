Mateu Alemany a un paso de abandonar el Valencia CF

El acuerdo para la salida de Mateu Alemany de forma "amistosa" del Valencia CF parece cercano. Tras un primer intento del propio Mateu de llegar a un acuerdo con la propiedad tras la salida de Marcelino parece que esta vez si va a ser definitivo. Sin verdaderas funciones de director general, la continuidad de Alemany se antoja insostenible para ambas partes y lo más probable es que esta misma semana acabe su vinculación con la entidad de Mestalla pese a tener contrato hasta junio de 2020.

Uno de los candidatos a sustituirle, el francés Luis Fernández afirmaba hace unos dias a Europe 1 que "podría volver a España esta misma temporada a un club de la Liga. Lo que hay es muchos comentarios. Lo que digo es que yo cuando he estado en España, en el Athletic, el Betis o el Espanyol he triunfado. No me ha salido mal, me han salido bien esas experiencias. No me han salido mal. Entonces el Valencia u otros equipos que puedan pensar que si hay un cambio que se pueda, pues estoy abierto a todas las opciones, ya sea con el Valencia, con el Athletic o con el Espanyol, con cualquier equipo, nada más".