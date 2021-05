Hoy con Leleman venía pensando en… los soldados de Bordalás. Porque el alicantino es de crear vestuario y conectar con el aficionado.

Este fin de semana lo hablaba con un amigo. Es verdad lo que está vendiendo el Valencia. Por el ADN y filosofía del club, Jose Bordalás encaja a la perfección. Puede sonar a tópico, pero eso de equipo bronco y copero es una realidad. Los mayores éxitos deportivos se han conquistado con esa forma de entender el fútbol. Esa en la que el entrenador exprime hasta límites insospechados a sus futbolistas.

Porque ya dijo Anil que la realidad de este verano será similar a la del anterior. Es decir, no esperemos grandes fichajes y sí salidas de futbolistas importantes. Si esto sucede, que sucederá, no me cabe duda que Bordalás sabrá exprimir lo que quede, sacarle todo el jugo a lo que tenga y a partir de ahí ver hasta donde se puede llegar.

Entiendo que es difícil recuperar la ilusión. Han sido dos años horribles, de los peores que recuerdo en la historia del Valencia. Esa desafección producida en el aficionado valencianista me preocupa. Me preocupa que cuando haya que ir a renovar el abono muchos decidan no hacerlo víctimas del hastío al que nos han conducido estos dos últimos años. Que no sean 40.000 sino muchísimos menos los que cada domingo acudan, cuando se pueda, a Mestalla.

Es como la confianza, esa que se gana con los años y se pierde en un segundo, esa que los valencianistas han perdido en su dueño y que va a ser casi imposible recuperar. Pero aún así veo a Bordalás blindando el vestuario, apartándolo del ruido del entorno para que el aficionado se convierta en un soldado suyo más. Esa será la mejor manera de recuperar la ilusión…