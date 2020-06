Celades: "Ha vuelto a pasar, son situaciones que nos están lastrando puntos"

El entrenador del Valencia CF no se escondió a la hora de hablar del penalti cometido por Diakhaby.

Reconoce Albert Celades haber hablado ya con el central del Valencia antes de este partido para no cometer errores del pasado. No sirvió de nada. Diakhaby volvió a cometer un innecesario penalti en el último minuto que le costó el empate a los valencianistas. "Hemos hablado con Diakhaby y hoy ha vuelto a pasar, son muchas veces y nos está costando puntos y puestos en la clasificación. Nos ha costado puntos, puestos, el día de la Champions... hemos de intentar que no vuelva suceder".