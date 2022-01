Bordalás: "No ha sido penal y eso ante el Real Madrid te condiciona"

El Valencia estaba realizando un buen partido en el Bernabéu. Hasta que Hernández Hernández decidió señalar un penalti inexistente al filo del descanso. El VAR no apareció para corregir su decisión y los madridistas se adelantaban en el marcador. Para Bordalás la jugada estaba muy clara "en la banda no la he visto muy clara pero si he podido verla en el descanso y es un penal inexistente. Entiendo que el árbitro en el campo pueda interpretar que es penalti pero el VAR está para algo. Para verla y corregirlo como ha sucedido en muchos partidos. Alderete le gana la acción a Casemiro y este golpe y es hábil y se deja caer. Esa es mi opinión".

E insistía en que "la jugada del penalti ya la he comentado. No ha sido penal y obviamente siempre una jugada ante el Real Madrid si se pone por delante cuando estás haciendo un partido muy serio condiciona".

Pese a ese primer gol, en la segunda parte el equipo no reaccionó y acabó cayendo 4-1 de ahí que Bordalás afirmara que "no es excusa para que en el segundo tiempo no esté contento. El equipo ha sido muy frágil y muy vulnerable. El segundo gol es un gol muy fácil, había varios jugadores del Valencia e incomprensiblemente han entrado hasta el área pequeña donde Vinicius hizo el segundo. El tercero ha sido una pérdida de un balón por dentro. Y el cuarto el equipo estaba volcado con la posibilidad de acortar distancias y el Madrid es un equipo muy vertical y mucha calidad y Benzema en el área es letal y ha hecho el cuarto. Hemos perdido de manera contundente. No voy a restar mérito al Real Madrid pero hemos dado muchas facilidades para que se de un resultado como el de esta noche. No estoy contento".

Insiste en los fichajes

El entrenador valencianista volvía a insistir en la necesidad de reforzar al equipo en este mercado invernal. "No se le escapa a nadie que el equipo tiene necesidades y lo vemos cada partido. Vamos a confiar y tener tranquilidad y confiar que lleguen esas necesidades que tiene el equipo".

El tuit del Valencia sobre el penalti

El Valencia a través de su cuenta oficial en tuiter hablaba de "robo" tras el penalti. Preguntado por ello Bordalás reconocía que "no opino sobre eso. Siempre respeto las opiniones y más si es la de mi club. Está claro que si no podemos hablar de robo si es verdad que ha condicionado un penalti inexistente. No entiendo como puede ocurrir en la actualidad cuando tenemos el VAR que es una tecnología en la que yo siempre he confiado y es llamativo que este penal te lo piten en contra cuando es claro que no lo es".

Sangría defensiva

Por último Bordalás volvía a remarcar el principal defecto de su Valencia. Actualmente es el segundo equipo más goleado de primera división. "Con este número de goles es imposible. Somos el segundo equipo más goleado del campeonato y si no reaccionamos no podemos aspirar a nada. No es por falta de trabajo. Analizando los goles cometemos errores en la toma de decisiones. Queremos jugar por dentro cuando tenemos que jugar al espacio, asumimos riesgos en zonas innecesarias... Si no somos capaces de ser inteligentes y tomar buenas decisiones en zonas de riesgo no lo vamos a corregir. Es eso, estar más atentos y ser más contundentes. La realidad es que llevamos 32 goles y cada vez que jugamos con un equipo de mitad tabla para arriba nos meten goles como mantequilla y eso no puede ser. El responsable soy yo. El cuerpo técnico asume que es el máximo responsable de esta situación. Nunca me he escabullido. Y yo tengo que ser contundente no con los jugadores sino con la realidad del equipo".